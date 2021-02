Kemény tél jött Texasban, kártyavárként omlott össze ettől az energiaellátás a szomszédban

A texasi hideg miatt kártyavárként omlott össze az energiaellátás az amerikai tagállammal szomszédos Mexikó északi részén, ahol ötmillió ember maradt ellátatlanul, mert a földgázhiány miatt nincs áramtermelés.

Az állami kézben lévő szövetségi áramszolgáltató bizottság közölte, hogy zavarok keletkeztek működésében, mert a texasi téli vihar miatt befagytak a földgázvezetékek. Több magánkézben lévő erőmű is leállt vasárnap. Észak-Mexikóban a magánkézben lévő erőművek adják az előállított energia 80 százalékát.

Mexikóban földgázból állítják elő az áram 60 százalékát, szemben az Egyesült Államokkal, ahol csupán 40 százalékot. Mexikó azért épített gázvezetékeket, hogy az olcsó földgázt behozza Texasból, ahol gyakran hidraulikus repesztéses technológiával aknázzák ki a palagázt. Ezt az eljárást Mexikóban betiltották.

A helyi szolgáltató arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államokban megemelkedett az energiaigény a rendkívüli hideg miatt, és ezzel párhuzamosan nagymértékben emelkedett a gáz ára is.

A szolgáltató azt állította, hogy hétfő délre az előfizetők 65 százalékánál helyreállította az áramellátást az Egyesült Államokkal szomszédos Chihuahua, Coahuila, Nuevo León és Tamaulipas államokban. Akadozott az ellátás Durango és Zacatecas államban is.

A közlemény szerint igyekszenek az elektromos energiát más forrásokból - vízierőművekből és széntüzelésű erőművekből - pótolni, valamint tartályhajókon beszerezni gázt.

Az áramszolgáltató közléséből az is kiderült, hogy az Egyesült Államokban négy nap alatt mintegy 20 százalékkal ugrott meg az energiaigény. Ez összefüggésben van a hőmérséklet csökkenésével, a nagyobb mértékű fűtéssel. Az alacsony hőmérséklet miatt ugyanakkor csökkent a megújuló energia révén termelt áram is. Ennek oka egyebek között az is, hogy megfagytak a szélturbinák lapátjai. A gáztermelésben pedig a befagyott kutak és csővezetékek okoztak fennakadást.

