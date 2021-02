Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

A BUX index 2,55 százalékos emelkedéssel fejezte be a mai napot, az OTP és a Richter is remekül teljesített, előbbi 2,64 százalékkal került feljebb, míg utóbbi 4,18 százalékkal. A Mol is jól teljesített, 1,51 százalékos pluszban zárt, de a Magyar Telekom is 1,49 százalékkal került feljebb. A mai jó hangulatot alaposan megtámogatta a pozitív meglepetést okozó negyedik negyedéves magyar GDP-adat, illetve a Richter esetében segített az Erste jelentős céláremelése is.