Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik V: kérdések és válaszok a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban

Négyféle engedélyezett vakcinával zajlik már az oltás Magyarországon, a Pfizer-vakcina és a Moderna-vakcina mellett már az orosz Szputnyik V vakcinával és a brit AstraZeneca vakcinájával is oltanak. Megérkezett az első adag kínai vakcina Magyarországra, amely szintén az engedélyezett vakcinák közé tartozik Magyarországon, így a közeljövőben ötféle vakcinára bővülhet a kör. Melyek lehetnek a következő engedélyezett vakcinák? Hogy alakul ki a koronavírus-védettség? Melyek a koronavírus vakcina mellékhatásai? Összegyűjtöttük cikkünkben a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.

Melyek a legjobb, leghatékonyabb vakcinák?

Nagy lendülettel elkezdődött világszerte a koronavírus-vakcinák fejlesztése tavaly év elején, amint világossá vált, hogy globális pandémiává durvult a Kínából kiindult járvány. Jelenleg 80 olyan vakcinafejlesztés van a világon, amelynek elkezdődtek a humán klinikai vizsgálatai, a vakcinák hatékonyságát a nagymintás fázis 3 vizsgálatok adatai alapján érdemes nézni. A végleges eredményeket eddig három vállalat, a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca publikálta, az orosz Szputnyik V vakcina fejlesztője pedig időközi eredményeket tett közzé a neves brit orvosi lapban, a The Lancetben. Egy ilyen eredmény publikálását szigorú vizsgálatok előzik meg, így ez hiteles forrásnak tekinthető. Ezen kívül előfordul, hogy egyes vakcinafejlesztők nyilatkoznak hatásossági számokról, nem hivatalosan.

A randomizált, placebóval kontrollált klinikai tesztek hivatalos eredményei alapján a legnagyobb hatékonysággal az mRNS-technológiával készült vakcinák működnek azok közül, amelyekről már rendelkezésre állnak adatok.

A Pfizer/BioNTech vakcinájánál 95 százalékos, a Moderna vakcinájánál pedig 94 százalékos hatékonyságot mértek a második dózis beadását követően.

A vakcinafejlesztők munkája az engedélyezéssel még természetesen nem ér véget, követik a tesztalanyokat és az oltások során is várják a visszajelzéseket, valamint az egyes országok egészségügyi szervei is gyűjtik az adatokat. A Pfizer és a Moderna vakcinájával már hetek óta zajlik az oltás a világ több országában. Izraelben például kifejezetten jól áll az oltási program a Pfizer vakcinájával és a napokban a legnagyobb izraeli egészségügyi szolgáltató, a Clalit közölt adatok a vakcina élesben mért hatékonyságáról. Izraelben a vizsgált csoportban 94 százalékkal csökkent azoknak a száma, akiknek a Pfizer-vakcina mindkét dózisa után tüneteik lettek koronavírus-fertőzés miatt. Továbbá 92 százalékkal esett annak a valószínűsége is, hogy a beoltott embereknél súlyos betegséget idézzen elő a kórokozó. (600 ezer beoltott személyt hasonlítottak össze 600 ezer hasonló kórtörténetű be nem oltott személlyel).

A szintén modern technológiával készült vektorvakcinák közül az AstraZeneca/Oxford Egyetem közös fejlesztéséről és az orosz Szputnyik V vakcináról állnak rendelkezésre eddig publikált adatok a fázis 3 vizsgálatokról.

A brit vakcina esetén 62 százalék és 90 százalék közötti hatásosságot mértek, adagolástól függően, a Szputnyik V vakcina időközi vizsgálati eredményei pedig 92 százalékos hatásosságot mutattak.

A fentieken kívül több kínai vakcináról, a Johnson & Johnson egydózisos vakcinájáról és a Novavax vakcinájáról lehet még tudni nem végleges hatékonysági adatokat a fejlesztők nyilatkozata alapján:

A Johnson & Johnson egydózisban alkalmazható vektorvakcinát fejlesztett, amelynek európai engedélyezési folyamatát februárban elindította. A több mint 40 ezer főn végzett klinikai tesztek alapján 66 százalékos hatékonyságot jelentett a cég.

egydózisban alkalmazható vektorvakcinát fejlesztett, amelynek európai engedélyezési folyamatát februárban elindította. A több mint 40 ezer főn végzett klinikai tesztek alapján 66 százalékos hatékonyságot jelentett a cég. A kínai Sinopharm hagyományos technológiával készült, inaktivált vírust tartalmazó vakcinájánál 79 százalékos mért a fejlesztő.

hagyományos technológiával készült, inaktivált vírust tartalmazó vakcinájánál 79 százalékos mért a fejlesztő. A Sinovac szintén inaktivált vírussal működő vakcinájának hatékonysága 50 és 91 százalék között volt a tesztelő országokban. Brazíliában 50 százalékos, Indonéziában 65 százalékos, az Egyesült Arab Emirátusokban 86 százalékos, Törökországban pedig 91 százalékos hatékonyságot mértek.

szintén inaktivált vírussal működő vakcinájának hatékonysága 50 és 91 százalék között volt a tesztelő országokban. Brazíliában 50 százalékos, Indonéziában 65 százalékos, az Egyesült Arab Emirátusokban 86 százalékos, Törökországban pedig 91 százalékos hatékonyságot mértek. A Novavax fehérje-alegység vakcinájánál 89 százalékos a hatékonyság a fejlesztő nyilatkozata szerint.

Melyek az engedélyezett vakcinák a világon?

Jelenleg 11 olyan vakcina van a világon, amely legalább egy országban megkapta az engedélyt ahhoz, hogy elkezdődhessen a lakosság oltása. Az engedélyező országok számát tekintve a top 3 vakcina jelenleg:

A Pfizer/BioNTech vakcinának van a legtöbb országban engedélye, 57 országban kapott zöld utat, köztük az Egyesült Államokban és az EU-ban is rendelkezik engedéllyel.

vakcinának van a legtöbb országban engedélye, 57 országban kapott zöld utat, köztük az Egyesült Államokban és az EU-ban is rendelkezik engedéllyel. Az AstraZeneca és az Oxford Egyetem vakcinája a második a sorban az engedélyező országok számát tekintve, eddig 46 országban kapott engedélyt.

vakcinája a második a sorban az engedélyező országok számát tekintve, eddig 46 országban kapott engedélyt. A Moderna vakcináját eddig 37 országban engedélyezték.

Ezeken felül az orosz Szputnyik V-vakcina 20, a Sinopharm BBIBP-CorV vakcinája 13, az indiai Covidshield 9, a Sinovac Coronavac vakcinája 7, a Sinopharm másik (a vuhani intézettel fejlesztett) vakcinája 2, a CanSino vakcinája 2, az indiai Bharat Biotech Covaxinja 1, az orosz EpiVacCorona 1 országban kapott engedélyt.

Melyek az engedélyezett vakcinák Magyarországon?

Magyarországon jelenleg 5 vakcinának van engedélye, hármat, a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca készítményét az EU engedélyezte, további kettő pedig egyelőre az OGYÉI engedélyét kapta meg.

2020. végén megkapta az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség engedélyét az első oltóanyag, a Pfizer/BioNTech-vakcina, 2020. december 26-án megérkezett az első vakcinaszállítmány Magyarországra és elkezdődhetett az egészségügyi dolgozók oltása. Január 6-án a Moderna-vakcina is megkapta az európai forgalomba hozatali engedélyt. A következő vakcina, amelyet az EU január 29-én engedélyezett, az AstraZeneca és az Oxford Egyetem által közösen fejlesztett vakcina, amivel az Egyesült Királyságban már január eleje óta folyik az oltás.

Eddig ezeken felül két olyan vakcina kapta meg az OGYÉI engedélyét Magyarországon, amit az EU egyelőre nem hagyott jóvá, az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcinája. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a jóváhagyás folyamatában voltak különbségek. Az orosz és kínai vakcina engedélyeztetési eljárása gyorsabban ment és nem ugyanazon standardok mentén valósult meg, mint a többi. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, több millió embert oltottak be a világon a két vakcinával és ezek alapján valóban nem tűnik úgy, hogy kockázatosabb lenne a többinél. De a kínai vakcina esetén egyelőre például szaklapban publikált fázis 3 adatok sem állnak rendelkezésre, így kevésbé transzparens a klinikai vizsgálat.)

Melyek lehetnek a következő engedélyezett koronavírus-vakcinák?

Összesen 20 vakcina jár jelenleg a nagymintás, fázis 3 vizsgálatoknál (a már engedélyezett vakcinákkal együtt), ezek a vakcinák járnak a legközelebb az engedélyezéshez.

A nyugati vakcinafejlesztők közül jól áll a Johnson & Johnson vakcinája, az egydózisban alkalmazott vakcinára a napokban indította el az európai engedélyezési folyamatot az amerikai vállalat.

A 11 vakcinán túl, amit már legalább egy országban engedélyeztek és a Johnson & Johnson vakcinája mellett a fázis 3 vizsgálatoknál tart jelenleg az Anhui Zhifei Longcom, a Novavax, a Medicago, az AnGes, az Inovio, a Curevac, a kazah RIBSP és a kínai orvostudományi akadémia vakcinája.

Természetesen nem törvényszerű, hogy a fázis 3 vizsgálat engedélykérelemmel végződik, előfordulhat, hogy nem megfelelő a vakcina hatékonysága. Ez történt például az amerikai MSD-nél. A vállalat, amely a világ egyik vezető vakcinagyártója, nemrég leállította a koronavírus-vakcinája fejlesztését, miután gyengébb immunválaszt produkált az oltóanyaga, mint a fertőzésen átesetteknél a betegség.

Hogyan alakul ki a koronavírus-védettség?

A jelenleg Magyarországon engedélyezett vakcinák többféle technológiával készültek, így a hatásmechanizmusuk is más.

A Pfizer/BioNTech-vakcina és a Moderna-vakcina az egyik új technológián alapuló harmadik generációs, úgynevezett mRNS-vakcina. A technológiai lényege, hogy az mRNS-vakcinát lipid nanorészecskékkel juttatja be a szervezetbe az oltás, ami a bevitelt követően a vírus tüskefehérjéjét készítteti el a sejtjeinkkel. Amíg hagyományos vakcinák inaktivált vagy elölt vírusokat, vagy vírusrészecskéket tartalmaznak az immunválasz kiváltása érdekében, addig az mRNS vakcina egy üzenetet kézbesít a szervezet sejtjei számára, amely a tüskefehérje képzésére utasítja a sejteket. A sejtek tüskefehérje előállítása immunválaszt vált ki a szervezetben, így indul meg az antitest termelődése a szervezetben.

A vektorvakcinák, mint az AstraZeneca/Oxford vakcina, vagy az orosz Szputnyik V vakcina, egy módosított, sokszorozódásra nem képes vírusba (az AstraZeneca esetében egy csimpánz adenovírusba, a Szputnyik V vakcina esetén pedig a két oltásban kétféle humán adenovírusba) ütetve juttatják be a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént. Az immunrendszerünk a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént bejuttató vírus (vektor) ellen is fellép, és kialakít védelmet. A vektorvakcinák hatékonyságánál fontos, hogy egy olyan vírus legyen a vektor, amellyel nagy valószínűséggel még nem találkozott a beoltott személy.

A kínai Sinopharm vakcinája hagyományos technológiával működik, inaktivált vírust tartalmaz, amely már megbetegedést nem okozhat, viszont kiváltja az immunválaszt a beoltott személy szervezetében.

Melyek a koronavírus vakcina mellékhatásai, szövődményei?

A koronavírus vakcinák klinikai tesztjeinek során jellemzően olyan mellékhatások jelentkeztek, mint bármelyik másik vakcinánál és nagyon kevés esetben jegyeztek csak fel súlyos reakciókat, amelyek jellemzően allergia miatt kialakult anafilaxiás sokkok voltak. Ezek még az oltást követő orvosi felügyelet alatt jelentkeztek, így nem járt maradandó károsodással egyik eset sem. A hosszú távú hatások még nem ismertek, ahogy az sem, hogy mennyi ideig lehetnek hatásosak a jelenleg engedélyezett vakcinák, mivel kevesebb mint egy éve indultak el a fejlesztések.

Amit eddig tudunk, hogy a tapasztalatok szerint a második oltás után gyakoribbak a mellékhatások,amelyek bár kellemetlenek, de egyben azt is jelzik, hogy az immunrendszer reagál, megindul a védettség kialakulása.

Súlyos mellékhatások ritkán fordultak elő, ahhoz képest, hogy mit okozhat a betegség (például még a fiatal és egészséges felnőtteknél is akár hónapokig elhúzódó problémákat), így jobb döntésnek tűnik a pár napig tartó mellékhatásokat átvészelni, mint kockáztatni.

Jellemzően influenzaszerű tünetekről számoltak be a klinikai tesztek során a vakcinával beoltott személyek, a leggyakrabban előforduló helyi mellékhatások, a fájdalom és a bőrpir volt az oltások helyén. A szisztémás reakciók közül az összes oltásnál lázra, fáradtságra, fejfájásra panaszkodtak a beoltottak. Az egyes vakcinák mellékhatásairól és annak gyakoriságáról az alábbi cikkekben írtunk:

Mennyibe kerülnek a koronavírus-vakcinák?

Sok országban, például Magyarországon is ingyenes a lakosságnak a koronavírus elleni védőoltás, de az egyes országok súlyos összegeket fizetnek ki a vakcinékért. A vakcinák árát több tényező is meghatározza, többek között az, hogy milyen technológiát alkalmaznak, az ahhoz társuló kutatási-fejlesztési költségek, a fejlesztésre kapott állami támogatások, de akár az is, hogy a vakcina gyártása hogyan illeszkedik be a vállalat profittermelő stratégiájába, illetve politikai nyomás is szerepet játszhat benne például az árak alacsonyan tartására. Egyes vállalatok, mint az AstraZeneca, vagy a Johnson & Johnson, amelyek jelentős állami finanszírozáshoz jutottak a vakcina kifejlesztéséhez, elkötelezték magukat az alacsony árak mellett a járvány időszaka alatt. (Más kérdés, hogy a pandémia elmúltával milyen árazást fognak alkalmazni a koronavírus-vakcináikra.)

A Magyarországon engedélyezett öt vakcina közül a kínai Sinopharm a legdrágább, alapára adagonként 62 dollár. Feleennyibe kerül a Moderna vakcinája, 31 dollár, míg a hasonló technológiával készült Pfizer-vakcina 14 dollár. A legolcsóbbak a vektorvakcinák, az orosz Szputnyik V 6 dollár, az AstraZeneca vakcinája pedig 5 dollár dózisonként.

A Magyarországon engedélyezett koronavírus-vakcinák a vakcina a technológia alapár/dózis 2021-es globális gyártás tárolási körülmény Pfizer/BioNTech mRNS 14 USD (4144 HUF) 2 milliárd -70 fok Moderna mRNS 31 USD (9176 HUF) 1 milliárd -20 fok AstraZeneca vektorvakcina 5 USD (1480 HUF) 3 milliárd 2-8 fok Szputnyik V vektorvakcina 6 USD (1776 HUF) 1 milliárd -18 fok Sinopharm inaktivált vírus 62 USD (18 362 HUF) 1 milliárd 2-8 fok Forrás: The Lancet, Portfolio

Ezeken kívül több vakcina ára ismert még a fejlesztők nyilatkozatai alapján, a CureVac készülő vakcinája például 24 dollár, a Johnson & Johnson egydózisos vektorvakcinája 9 dollár, a Novavax vakcinája 6 dollár, a Sanofi és a GlaxoSmithKline közös fejlesztésű vakcinája 19 dollár, a kínai Sinovac vakcinája 21 dollár, míg a Sinopharm másik (a vuhani intézettel közös) fejlesztése 62 dollár a The Lancet gyűjtése szerint.

A fentiek a legalacsonyabb ár, amit az egyes vakcinagyártók elkérnek az egyes országoktól, ez eltérhet országonként, az országokkal kötött megállapodások függvényében.

Ki fogja a legtöbb koronavírus-vakcinát gyártani?

Az oltási programok az EU-ban egyelőre a vártnál lassabban haladnak a vakcinagyártási kapacitások szűkössége miatt. Az élen járó koronavírus-vakcina gyártók milliárdos gyártási mennyiségeket terveznek az idei évre, kérdés, hogy ez mennyire lesz tartható, tekintve, hogy 2021 első hónapjaiban a gyártás és a szállítások már-már botrányba fulladó akadozására is volt példa. A jó hír, hogy a napokban több olyan hír is érkezett, miszerint újabb európai gyárakat vonnak be a gyártásba a vezető koronavírus-vakcinagyártók együttműködési megállapodásokkal.

Jelen állás szerint a legtöbb vakcinát idén az AstraZeneca gyárthatja a tervek szerint, 3 milliárd dózist állíthatnak elő idén.

2 milliárd dózis előállítására készül a Pfizer/BioNTech és a Novavax, 1 milliárd adag vakcinát gyárthat le a Szputnyik V fejlesztője, a Gamaleya, a Johnson & Johnson, a Moderna, a Sinopharm (BBIBP-CorV) és a Sinovac. Az indiai Bharat Biotech 700 millió dózist gyártana le idén a vakcinájából, a Sinopharm pedig a második, a vuhani intézettel közösen fejlesztett vakcinájából 600 millió adagot. A Curevac és a CanSino 300, illetve 320 millió dózis legyártására készül, az Anhui Zhifei szintén 300 millió adagot gyártana. Az Inoviónál 100 millió dózis van tervbe véve, a többi gyártó, amelyik publikált terveket, 100 millió alatti éves gyártással számol.

Ez összesítve több mint 16 milliárd dózis, vagyis két oltással számolva a világon mindenkit be lehetne oltani. Persze a dolog nem ennyire egyszerű, hiszen már most sem a tervek szerint halad a gyártás és több vakcina még engedélyezés előtt áll. Ha pedig minden feltétel teljesülne, a logisztika és az oltási programok kivitelezése még mindig lassíthatja a folyamatot, éppen ezért egyes vélemények szerint több évbe is telhet, mire a világon mindenhol lezajlik a lakosság immunizálása.

Hogyan kell a koronavírus-vakcinákat tárolni?

A logisztikai kérdések azért is érdekesek, mivel más-más körülmények között kell tárolni az egyes vakcinákat. Az eddig engedélyezett vakcinák közül a legbonyolultabb a Pfizer vakcinájának tárolása, amely -70 fokos hűtést igényel. A Moderna vakcináját -20 fokra, a Szputnyik V-vakcinát pedig -18 fokra hűtve kell szállítani, míg az AstraZeneca és a Sinopharm vakcinájánál elegendőek a normál hűtői körülmények, 2-8 fok között tárolást igényelnek.

A legtöbb, még engedélyezés előtt álló vakcina szintén 2-8 fok közötti tárolást igényel, van azonban néhány kivétel, például az AnGes és az Oszaka Egyetem közös fejlesztését -70 fokon, a hongkongi egyetem által fejlesztett vakcinát pedig -50 és -15 fok között kell tárolni.

Miért szükséges a koronavírus vakcina regisztráció?

Decemberben elindultak a koronavírus elleni védőoltások itthon, ami ingyenes és önkéntes, ezért mindenkinek jeleznie kell, aki szeretné beoltatni magát. A koronavírusvakcina-regisztrációra hónapok óta lehetőség van, eddig közel 2 millión éltek is vele. A koronavírus vakcina jelentkezést a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet megtenni, a regisztrációhoz nevet, címet, elérhetőségeket, életkort és TAJ-számot kell megadni.

Mivel jelenleg hiány van a vakcinákból és az oltásokat az határozza meg, hogy éppen milyen vakcina érkezik és az melyik körnek adható, így jelenleg nincs lehetőség választani a vakcinák közül azoknak, akiket behívnak oltásra. Viszont az értesítés időpontjában az oltóorvos meg fogja tudni mondani a regisztrált személynek, hogy milyen vakcina lesz elérhető az adott pillanatban és ezt vissza lehet utasítani. Ekkor a regisztrált személy rajta marad a regisztrációs listán, egészen addig, amíg az általa preferált oltást meg nem kapja György István, az oltási munkacsoport vezetőjének nyilatkozata szerint.

Hogy halad az oltás a világon?

A Bloomberg adatgyűjtése szerint eddig a világ 78 országában indultak meg az oltási programok és összesen 176 millió dózist adtak be. Az országok közül Izrael áll a legjobban, a lakosság több mint 28 százaléka már mind a két oltását megkapta, közel 44 százalék pedig egy oltást kapott eddig. Az Egyesült Arab Emirátusokban a lakosság 47 százaléka kapott legalább egy oltást, Európában pedig az Egyesült Királyság áll a legjobban, ahol több mint 23 százalék kapott legalább egy oltást a Bloomberg adatai szerint. Az Egyesült Államok 16 százalék felett jár, 4,5 százalék kapott már két oltást.

Hol tart az oltási program Magyarországon?

Eddig 365 021 fő kapott oltást Magyarországon (a lakosság 3,6 százaléka), közülük 141 023 fő már a második oltását is megkapta (a lakosság 1,4 százaléka) az operatív törzs tájékoztatása szerint. Első körben az egészségügyi dolgozókat oltották, majd a szociális otthonok lakóit és dolgozóit. Az oltási tervben a következő csoport a 60 feletti korosztály, ahol elsőként a legidősebbek kerülnek sorra, de ezzel párhuzamosan zajlik a fiatalabb korosztály krónikus betegeinek oltása is, érkezett ugyanis AstraZeneca-vakcina, amellyel itthon az időseket nem oltják.

Mikor lesz itthon nyájimmunitás?

Az általános vélekedés, hogy a lakosság 60-70 százalékának immunisnak kellene lennie (vagy az oltásnak, vagy a fertőzésen való átesésnek köszönhetően) a nyájimmunitáshoz. Orbán Viktor hétfőn a parlamentben 2 millió fő beoltásáról beszélt április elejére. Mindezek alapján április elején 20-25 százalék között lenne az átoltottság aránya, amihez további 4-6 százalékpontnyi kört lehetne hozzáadni, akiket akkoriban védettnek lehet tekinteni a fertőzés kapcsán. A várható vakcinaszállítmányok, illetve a kormányfő pénteki és hétfői beszédei alapján az átoltottság majd április eleje és május vége között fog felfutni intenzíven.

Mi lesz, ha még több vírusmutáció lesz?

A vírusok mutálódnak, ez alól a koronavírus sem kivétel. A korábbinál jóval könnyebben terjedő koronavírus-mutációkat fedeztek fel az elmúlt hónapokban, Magyarországon a brit vírusvariáns indult közösségi terjedésnek. A vírusmutációkkal az egyik probléma, hogy megváltoztatják a járvány dinamikáját (a jelenleg tapasztalható hazai esetszám-emelkedést is a brit mutáns számlájára írják a szakértők), a másik, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyak ellene a kifejlesztett vakcinák.

A jelenlegi vakcinák a gyártók szerint egyelőre hatásosak a brit és a dél-afrikai mutáns ellen is és a jó hír, hogy például az mRNS-vakcina technológiája alkalmas arra, hogy már a vírus génszekvenciájának ismeretében akár hat hét alatt kifejlesszen a gyártó egy új vakcinát. Az ígéretek szerint eben az esetben nem is kell végigmenni azon a hosszadalmas engedélyeztetési procedúrán, ami az első vakcinát megelőzte.

A különböző mutánsokkal szembeni védelem mellett az is kérdéses, hogy mennyi ideig biztosít immunitást a vakcina, szintén kérdéses, hiszen mindössze néhány hónap telt el az oltások kezdete óta. De nem kizárt szakértők szerint, hogy rendszeres oltásokra lesz majd szükség.

Címlapkép: Karwai Tang/Getty Images