Zuckerberg döntött: inkább eltűnnek a hírek a Facebookról egy országban, mintsem egy fillért is fizessenek értük

Ausztráliában a Facebook beintett a helyi kormánynak, egy fillért sem hajlandók fizetni a helyi médiavállalkozásoknak a híreik megosztásáért, inkább egyszerűen eltüntetik az összes ausztrál hírt világszinten a platformról, az országban pedig egyáltalán nem találkozhatnak a felhasználóik hírekkel a platformon.

Nem tudta lebeszélni Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője az ausztrál kormányt arról, hogy bevezesse a médiapiacot szabályozó kódexet, amely rákényszerítené eleinte csak a Google-t és a Facebook-ot, hogy fizessen a helyi sajtóorgánumokból átvett hírtartalmakért - számoltunk be róla korábban.

Az ausztrál kormány hónapok óta rebesgette, hogy rákényszerítik a Google-t és a Facebook-ot, hogy fizessenek kompenzációt a felületeiken megjelenő hírtartalmakért a médiapiaci kódex új szabályai szerint. Mindkét technológiai vállalat ellenkezett a terv ellen, de végül különböző döntést hoztak.

Míg a Google beadta a derekát, és kidolgozott egy bevétel-megosztási struktúrát a helyi médiavállalkozásokkal, addig a Facebook a hírek totális száműzése mellett döntött az országban, hogy ne kelljen fizetnie a megosztásukért.

Az ausztrál felhasználók így nem láthatják azokat a híreket, amelyeket külföldi ismerőseik osztanak meg, ausztrál sajtótermékeket, híreket pedig sehol a világon nem láthatnak a Facebook felhasználók. Még olyan cikkeket sem oszthatnak meg, amelyekért nem kellene fizetniük, az állami híreket is teljesen letiltják.

Magyarország és a világ több más országa is különböző okok miatt próbálkozik a közösségi oldalak szabályozásával. Tavasszal törvényjavaslatot nyújt be Varga Judit igazságügyi miniszter az Országgyűlés elé, melyben fellépnének a Facebook és más közösségi oldalak cenzúratevékenysége ellen. A közösségi oldalak szabályozása most nemzetközileg is forró téma, ráadásul Magyarországon kívül több olyan EU-s ország is van, amely nem várja meg az egységes szabályozást és sajátot készít.

A témában podcastot is készítettünk, amelyben Fekete Beatrix, a Portfolio elemzője beszélget Keleti Arthurral, az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítójával:

