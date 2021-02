Elon Musk szerint a bitcoin csak egy kicsit értelmesebb, mint a készpénz

Elon Musk, a Tesla cégvezére szerint bitcoint birtokolni csak egy kicsit jobb, mint hagyományos készpénzt tartani, de az az enyhe különbség bőven jobb eszközzé teszi a kriptodevizát – ez pedig nem más, mint a negatív reálkamatok. Twitteren értekezett ismét a guru a témával kapcsolatban:

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla. However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere. Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.