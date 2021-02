Nemrég még a világ legnagyobb okostelefon-gyártója akart lenni, ma pedig sertésfarmokat és szénbányákat céloz

Az amerikai szankciók miatt szenved a Huawei okostelefon-üzletága, ezért a kínai technológiai óriás új területek, például a sertésfarmok és szénbányák felé fordul, újabb bevételi források után kutatva.

A Huawei nemrég még a világ legnagyobb mobilgyártója-címért harcolt, most azonban kénytelen más irányba fordulni, miután a Donald Trump elnöksége alatt bevezetett szankciókkal elvágták amerikai beszállítóitól, így nem jut hozzá kulcsfontosságú, az 5G-s telefonokhoz szükséges alkatrészekhez az Egyesült Államokból. Donald Trump azzal az indokkal vetett ki szankciókat a Huawei-re, hogy szerinte a kínai távközlési óriás megosztja a felhasználói adatait a kínai kormányzattal. A Huawei természetesen tagadta ezt, több alkalommal is.

Ez nagy kihívás elé állította a céget, és meg is szenvedte a mobil üzletága a lépést, 2020 negyedik negyedévében már csak az ötödik legnagyobb mobilgyártó volt a világon az értékesített készülékek volumenét tekintve, miután több mint 40 százalékkal zuhantak az eladásai. Ráadásul több országból ki van tiltva az 5G-hálózatok kiépítéséből.

Egyes értesülések szerint idén 60 százalékkal visszavághatja az okostelefon-gyártását a Huawei, bár ezt egyelőre nem erősítette meg a vállalat. A kínai távközlési óriás így most új bevételi források felé fordul, ahol a technológiai tudását hasznosíthatja, például a televíziók, számítógépek, tabletek, a cloud szolgáltatások, az okoskészülékek, hordható okoskütyük, de még az okosautó tervei is felmerültek. De például sertésfarmoknak is kínálna mesterséges intelligencia megoldásokat és együttműködik a szénbányászati iparággal is.

Megmaradunk a telefonok nélkül is

– nyilatkozta a cég alapítója és vezérigazgatója, Ren Zhengfei, hozzátéve, hogy nem valószínű, hogy az Egyesült Államok fel fogja függeszteni az amerikai szankciókat.

Kína a világ legnagyobb sertéstartója, a világ sertésállományának közel fele él az országban. A technológia nagy segítséget nyújthat az iparágban, például a mesterséges intelligencia segítségével követni lehet a sertéseket és ki lehet szúrni a beteg állatokat. Arcfelismeréssel azonosítani lehet az egyedeket, más technológia pedig figyeli az étrendjüket és a súlyukat. Nem a Huawei az egyetlen kínai technológiai óriás, amely a sertés-üzletágban lát potenciált, a JD.com és az Alibaba szintén összedolgozik sertésfarmokkal, hogy új technológiával lássák el őket. A sertésfarm egy jó példa arra, hogy hogyan lehet új életet lehelni egyes tradicionális üzletágakba és értéket teremteni az 5G-vel – tette hozzá a Huawei szóvivője.

A sertéstenyésztés mellett a bányászatban is érdekelt lett a Huawei, a cég egy bányászati innovációs labort állított fel Kína északi részén. A technológiai fejlesztéssel a cél az, hogy az egészségre veszélyes szénbányászatban kevesebb dolgozóra legyen szükség, biztonságosabb és hatékonyabb legyen az egész iparág.

