Klímasemleges üzemanyagkártyát használ Budapesten az egyik közösségiautó-megosztó

A fővárosi autómegosztási piac meghatározó szereplőjének ügyfelei még aktívabb részesei lesznek a klímavédelemnek: a car sharing jellegű autóbérlés budapesti piacán aktív SHARE NOW az OMV klímasemleges üzemanyagkártyáját használja annak érdekében, hogy csökkentse a globális széndioxidkibocsátást - tájékoztatta a közösségiautó-megosztó a Portfolio-t.

A közlemény emlékeztet: a gyalog is könnyen elérhető távolságban lévő személyautókból álló free-floating autómegosztásnak több tényező miatt is alacsonyabb a környezeti terhelése, mint a saját tulajdonú gépkocsiknak. Mivel utóbbiak közül négy-hat járművet is képes kiváltani egy közösen használt autó, ez érzékelhetően enyhíti a nagyvárosi forgalom intenzitását. A car sharing olyan üzleti modellen alapul, amely a járművek intenzív használatára épül: a megosztott gépkocsik idejük jó részében mozgásban vannak, emiatt kevesebb időt töltenek a parkolókban. Ez a tény, illetve a saját tulajdonú gépjárművek kiváltása együttesen azt eredményezik, hogy több lesz a szabad parkolóhely, miközben ezekkel az autókkal jóval észszerűbben közlekedünk: csak a valóban szükséges távolságokat tesszük meg, így összességében csökken a településeken belül leautózott kilométerek száma.

Mindezeken túl a free-floating autómegosztás illeszkedik a közösségi közlekedés kialakult lokális rendszereibe: a több mint 300 budapesti SHARE NOW autó bármelyik városlakó számára pár perc alatt elérhető és a hét bármely órájában kínál közlekedési alternatívát a több mint 90 km2-es zóna területén élők vagy dolgozók számára, miközben a járművek az egész országban használhatóak.

A közösségiautó-megosztó mostantól az OMV klímasemleges üzemanyagkártyáját használja az autók tankolásához, minden megvásárolt liter üzemanyag széndioxidkibocsátásának automatikus ellensúlyozása érdekében. Ebben az OMV partnere a 2006-ban Münchenben alapított ClimatePartner, amely már 30 ország 1500 vállalatát vonta be globális széndioxidkompenzációs kezdeményezéseibe. Ezek kapcsán a ClimatePartner több erdővédelemmel, szélenergiával, valamint biomasszahasznosítással kapcsolatos nemzetközi projektet valósít meg, és az elvárt klímastratégiai szempontok mellett munkalehetőséget, megélhetést teremt a helyieknek, megfelelve ezzel az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaiban (SDG) meghatározott célkitűzésnek.

Az autómegosztó mintegy 11 ezres európai flottájából 2900 elektromos meghajtású. Eközben Budapesten már három különböző, teljesen elektromos meghajtású modell érhető el: a felhasználók már eddig is használhatták a BMW i3 és smart elektromos autói mellett már 30 elektromos MINI-t is vezethetnek.