Százmilliókat bukott egy év alatt Gerendai Károly: kérdéses az egyik Costes újranyitása

Meglehetősen pesszimista interjút adott a Dining Guide gasztronómiai szaklapnak Gerendai Károly. A többek között a gasztronómiában, vendéglátásban és turizmusban is érdekelt vállalkozó elmondta: csak a vendéglátóhelyei 200 millió forintot buktak egy év alatt, és komoly hiteleket kellett felvennie, hogy életben tartsa vállalkozásait.

Gerendai szerint a vendéglátópiac szereplőinek azzal szinkronban fogy a türelme, ahogyan fogy el a megtakarított pénze.

„Lassan egy éve összeomlott a világ körülöttünk. A járvány elején még mindenki azzal számolt, hogy egy-két hónapot kihúzunk, akárhogyan is. De azóta eltelt még 10 hónap, és még mindig nem látszik az alagút vége sem, ezért egyre ingerültebb mindenki. Most már évtizedek alatt felépített családi egzisztenciák válnak semmivé, elsősorban azért, mert inkább reménykedtünk, és nem dobtunk el rögtön mindent, nem húztuk le az első pillanatban a rolót. Persze sokan még mindig reménykedünk, most épp azt reméljük, hogy már tényleg csak maximum két hónapig tart” – mondta. Úgy látja, hogy a budapesti vendéglátás a bevételei jelentős hányadát a turistáknak köszönhette.

„Ha az általuk kedvelt helyek, köztük a legjobb éttermek tönkremennek, az komolyan meg fogja bosszulni magát. Eddig a főváros hat Michelin-csillagos étteremmel büszkélkedhetett, amiből kettőt mi üzemeltettünk. A csillagos helyek fizetőképes vendégkört vonzottak Magyarországra, ezáltal gasztrocentrummá váltunk a közép-európai régióban. Azt a helyzeti előnyt, amit a 2010-es években kivívtunk, pillanatok alatt elveszíthetjük, ha ezen éttermek kezét elengedjük. Most, hogy turisták nélkül maradtunk, és várhatóan lassú lesz a visszatérésük, mindenki a magyar konyha és a legegyszerűbb, legpopulárisabb ételek felé fordul, de nem készíthet ezentúl mindenki pörköltet.”

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ország a turisztikai vonzerejét fogja elveszíteni a gasztroturisták szemében a csillagos éttermek nélkül, ezért nemzetgazdasági szempontból is stratégiai kérdés, hogy megmentsük ezeket az helyeket.

Saját éttermeivel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a Costes Downtownt mindenképp szeretné megnyitni, amint engedik. Ott mindmáig egyben tartották a csapatot, készen állnak a nyitásra. Az elmúlt hónapokban hiába próbálkoztak nemzetközileg is egyedi, innovatív megoldásokkal, csak a korábbi forgalmuk 9 %-át tudták produkálni, miközben a kiadásaikat messze nem tudták hasonló mértékben csökkenteni. A Ráday utcai Costes újranyitása még kérdéses, de épp most adnak be e célból pályázati kérelmet, „hátha belátják a döntéshozók, hogy mind szakmai, mind turisztikai szempontból szükség lesz a fine dining vendéglátás életben tartására is.”

Százmilliókban mérhető a bevételkiesés

A vállalkozó konkrét összegeket is említett a Dining Guide-nak: „Ha a számokat nézzük, tavaly március óta csak a vendéglátóhelyeink 200 millió forint körüli veszteséget könyvelhettek el, és ekkor még nem is beszéltünk a többi cégem ennél is nagyobb bajairól. Például, ha a fesztiválokat szervező érdekeltségeimet nézzük, ott 1,45 milliárd forint lett a tavalyi veszteség, és még idén sem látjuk, hogy lesz-e egyáltalán bármi bevételünk.

A tartalékaimat lenulláztam, mára már nekem is hiteleket kellett felvennem, hogy életben tudjam tartani a vállalkozásaimat. Az elmúlt harminc évemben igyekeztem megdolgozni a sikereimért, és ezek velejárójaként szerencsére vagyonos ember lettem, aki sok mindent megengedhetett magának. Nehéz ezért most hozzászoknom a gondolathoz, hogy a pénzügyi likviditásomat már nem tudom biztosítani saját erőből. Egyedül azt tudom pozitívumként még elmondani, hogy eladnom egyelőre nem kellett semmit.”

Cégcsoportjánál jelenleg a bevételek növelése a legfontosabb cél. Ennek érdekében újabb és újabb megoldásokon gondolkodnak, például a nyárra szeretnének egy kitelepülést létrehozni a Balatonnál.

Gerendai Károly hozzátette, attól tart, hogy azt fogja gondolni a kormány a kiéhezett vendégek első, rohamszerű megjelenésével a vendéglátóhelyeken, hogy itt már megoldódott a probléma. Szerinte viszont ekkor következik még csak a második felvonása a problémának. Ha most is fokozatos lesz a nyitás és először a teraszok nyithatnak csak meg, akkor azok még nagyobb bajban lesznek, akiknek nincs lehetősége teraszozni. Ahogy az állami és önkormányzati helyiségek bérleti díj elengedése is csak azon kisebbségnek segítség, akik nem a piaci szereplőktől bérelték az üzlet helyiségüket.

Elmondta, attól is fél, hogy a nyitáskor majd azzal szembesülnek, hogy a korábbinál is nagyobb munkaerőhiány lesz, mert előfordulhat, hogy egyszerre tízezer helyre kell majd újra pincér vagy szakács.

