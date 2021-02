A Tesla már egymilliárd dollárt kereshetett a bitcoinon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Már korábban is megírtuk, hogy a Tesla nem kizárt, hogy máris többet kereshetett a bitcoin befektetésén, mint az üzleti tevékenységéből az egész tavalyi évben: a cég 2020-as pénzügyi éve volt az első, amelyben nyereséges volt a vállalat, 721 millió dolláros profitot ért el a 2019-es 862 milliós veszteség után. Most pedig egy konkrétabb becslés is érkezett a Wedbush Securieties elemzőjétől, Daniel Ivestől: a szakember egymilliárd dollárra becsüli az elektromosautó-gyártó vállalat kriptodevizából származó profitját.