Egyre több guru beszél a következő nagy tőzsdei esésről

Cathie Wood, a 2020-ban kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó ARK Invest befektetési cég vezére a CNBC műsorában szerepelt nemrég, a guru többek között a meredeken emelkedő reálkamatokra figyelmeztetett. Szerinte rövidesen félelem hathatja majd át a piacokat, ennek következményei alól egyáltalán nem fognak kibújni az ARK Invest alapjai sem, ahogy azt a short állomány alakulása is szemléletesen előrevetíti. Persze nem csak Cathie Wood miatt gondolhatjuk, hogy lassan érkezhet egy komolyabb korrekció, több kulcsfontosságú mutató és guru is a veszélyre figyelmeztet.

Emelkednek a kötvényhozamok

Cathie Wood, az ARK Invest vezére a napokban a CNBC műsorában szerepelt, a beszélgetés során úgy fogalmazott a guru, hogy

ha a reálkamatok hirtelen és meredeken megemelkednének, az az értékeltségek "visszaállítását" eredményezné, ez ugyanúgy vonatkozna az ARK alapjaira is.

Korántsem a semmiből érkeznek a cégvezér aggodalmai, a múlt héten ugyanis jelentősen megugrottak az amerikai kötvényhozamok, ez leginkább a 30 éves reálkamatlábon látszik meg, ami 2020 júniusa után először 0 százalék fölé emelkedett.

Wood továbbá így fogalmazott:

Az elmúlt 20 évet tekintve érdekesnek találom, hogy az S&P index P/E-je (árazása) a 20-25 közötti szinten szokta elérni az aktuális csúcsát. Szerintem ennek az lehet az oka, hogy a legtöbb portfóliómenedzser és kvantitatív elemző a 4-5 százalékos sávba várja a normalizált, nominális GDP-t, itt kéne a hosszú távú kamatoknak is alakulniuk. Nos, ezzel szemben mi úgy gondoljuk, hogy a normalizált GDP növekedés közelebb lehet a 3 százalékhoz, így a hosszú távú kamatoknak is itt kéne stabilizálódniuk.

Ezeket az információkat figyelembe véve jelentősen túlárazottnak tűnhetnek most a részvénypiacok, jelenleg ugyanis 45-ös P/E rátán forog az S&P 500 index - persze ez a fejtegetés akkor állja csak meg a helyét, ha feltételezzük, hogy a tőzsdék a gazdaság helyzetét követik le, és nem történt semmiféle szétválás (decoupling). Wood mindenesetre egyetértett a CNBC műsorvezetőjének felvetésével, miszerint lassan

jöhet egy “visszaállítás az értékeltségekben” (valuation reset), és félelem lesz a piacokon.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

Most, hogy többek között a nyersanyagárak ugrásának köszönhetően jelentősen emelkedtek a reálkamatlábak az elmúlt napokban-hetekben,

a növekedési potenciáljuk alapján árazott, kimondottan magas P/E rátákon forgó részvények iránt egyre inkább nőnek a kételyek,

ez szemléletesen nyomon követhető például az ARK Invest leginkább technológiai vállalatokat felsorakoztató ETF-jeinek short állományán is.

A befektetési vállalat zászlóshajójának számító ARK Innovation ETF-ben a short ráta nemrég mindenkori csúcsra ugrott, egészen pontosan 1,9 százalékra, holott két hónapja ez az érték mindössze 0,3 százalékos volt. Persze ha perspektívába helyezve összehasonlítjuk a short rátát mondjuk a GameStop őrület során tárgyalt bármelyik vállalat short állományával, akkor ez az 1,9 százalék jelentéktelennek tűnhet, de a két hónap alatt tapasztalt meredek emelkedés mindenesetre aggodalomra adhat okot a befektetők számára.

Michael Burry is figyelmeztet

Nem csak Cahie Wood véli úgy, hogy rövidesen egy markáns korrekció jöhet a piacokon, több guru és fontos indikátor is jelezte nemrég, hogy megérkezhet a visszaesés.

A Nagy dobásból is ismert sztárbefektető Michael Burry tegnap Twitteren osztott meg egy sokat mondó grafikont, ami a hitelből finanszírozott befektetés volumenének alakulását és az S&P 500 Index árfolyamának alakulását hasonlítja össze egy ábrán (a margin debt meg van fordítva), illetve az 1997 óta tapasztalt recessziókat is számításba veszi a grafikon. Az ábra alapján alaposan “kinyílt az olló” a mögöttünk álló hónapokban, az ábra alapján

relatíve sokan fektetnek be hitelből és közben történelmi csúcsa közelében tartózkodik az amerikai tőzsdeindex.

És ha maga a grafikon nem lenne elég beszédes, Burry kommentárja tisztán elárulja, mit is gondol most a piacok helyzetéről – a guru megfogalmazása szerint jelenleg

a piac pengeélen táncol, a spekulatív részvények térnyerése okán kialakult buborék során rengeteg “szerencsejátékos” kereskedik ugyanis hitelből.

Speculative stock ultimately see the gamblers take on too much debt. popularity accelerates at peaks. At this point the market is dancing on a knife’s edge. Passive investing’s IQ drain, and hype, add to the danger. #bubbles — Cassandra (@michaeljburry) February 21, 2021

Emellett még a dollár vezető deviza szerepéről és a kínai gazdasági növekedésről is értekezett a guru, szerinte egyébként a rövidesen aktuálissá váló problémára a bitcoin sem fog jó megoldást nyújtani. A növekvő aggályok apropóján végül így fogalmazott Burry:

Az emberek azt mondják, hogy múltkor nem figyelmeztettem. Pedig de, csak senkit nem érdekelt. Szóval most is figyelmeztetek. És mégis, most sem figyel senki. De lesz bizonyíték róla, hogy én szóltam.

People say I didn't warn last time. I did, but no one listened. So I warn this time. And still, no one listens. But I will have proof I warned. — Cassandra (@michaeljburry) February 21, 2021

Nincs egyedül baljós vélekedésével Burry, nemrég például az Interactive Brokers magyar születésű vezére, Thomas Peterffy is megszólalt a témában, de a hírhedt Buffett indikátor is bejelzett már januárban.

Egy szó mint száz, egyre több az intő jel arra vonatkozóan, hogy

egy masszívabb tőzsdei korrekció előtt állhatunk.

Címlapkép:Alex Flynn/Bloomberg via Getty Images