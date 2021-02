Megütötték a technológiai részvényeket a befektetők, folytatódnak az esések

A tegnapi gyenge teljesítmény után ma is folytatódik a technológiai részvények vesszőfutása, a Facebook kivételével valamennyi nagyobb vállalat papírja lejjebb került a nyitást követően. Az eladások mögött az elmúlt időszakban felerősödött inflációs aggodalmak állnak, így a befektetők igyekeznek már most profitot realizálni a magasabb értékeltségű részvényeken.

Meglehetősen gyengén kezdte a napot a Nasdaq, amely több mint 3 százalékos mínuszban nyitott, bár azóta némileg visszakorrigált, de még így is 1 százalék feletti az esés.

Elsősorban a technológiai és a növekedési részvények teljesítenek rosszul, mivel a befektetők egy esetlegesen meglóduló infláció miatt aggódnak, ami magasabb kötvényhozamokat eredményez. Ennek köszönhetően pedig magasabbak az értékeléshez használt diszkontráták is, vagyis alacsonyabb a kapott vállalatérték. Leginkább pedig a már egyébként is magas P/E szorzókon forgó növekedési és technológiai részvények azok, amelyek a leginkább érzékenyek ezekre a változásokara. Ez jól látható az alábbi grafikonon is, ahol a Facebook kivételével minden papír lefelé korrigál. Ez utóbbi esetében segíthet, hogy sikerült kiegyezniük az ausztrál kormánnyal egy új törvénytervezet kapcsán, aminek értelmében fizetniük kellett volna az újságok számára a hírek megosztása miatt.

Hasonlóan rosszul teljesítenek más technológiai nevek is a fenti aggodalmak miatt, mint amilyen a Zoom Video, amely 5 százalékos mínuszban áll, de említhetnénk akár a tavaly tőzsdére került Airbnbt vagy Snowflaket is, amelyek szintén 2-2 százalékkal kerültek lejjebb.

Hosszabb távon az sem túlságosan biztató jel, hogy további likviditás érkezhet a rendszerbe a következő pénzügyi mentőcsomaggal, és Jerome Powell jegybankelnök is úgy nyilatkozott ma, hogy:

A gazdaság továbbra is messze van még a foglalkoztatottsági és inflációs céljainktól, és minden valószínűséggel még egy darabig eltart, hogy jelentősebb eredményeket érjünk el.

Ez azt jelenti, hogy a laza monetáris politika is folytatódhat még, bár az inflációt nem látja egyelőre jelentős veszélynek a jegybankelnök.

Címlapkép: Noam Galai/Getty Images