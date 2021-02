Túl drágának találta az üzemanyagok árát, durván beavatkozott a populista elnök

A többségében állami tulajdonban lévő Petrobras részvényei hatalmasat zakóztak tegnap, miután az ország populista elnöke, Jair Bolsonaro bejelentette, hogy lecseréli a cég vezérigazgatóját egy nyugalmazott tábornokra, mivel drágának találta az üzemanyagok árát, és az sem tetszett neki, hogy otthonról dolgozott a CEO. A politikai jellegű döntésnek azonban komoly következményei lehetnek hosszabb távon.

Hódít a populizmus és az intervenció

Az elmúlt években több országban is megfigyelhető volt a populizmus előretörése, elég csak Donald Trumpra gondolni, de akár a török vezetőt, Recep Tayyip Erdogant is ki lehetne emelni, aki saját vejét, Berat Albayrakot nevezte ki korábban pénzügyminiszternek. Szintén nem lehetett elmenni Jair Bolsonaro mellett sem, aki extrém nézeteivel keltett feltűnést többször, és a koronavírus veszélyeit is alulbecsülte számos alkalommal. Mostani lépésével azonban ismét szintet lépett, miután múlt pénteken leváltotta a legnagyobb brazil olajtársaság, a Petrobras vezetőjét, mivel összeveszett vele az üzemanyagárakon.

A Petrobras többségében állami tulajdonban áll, a vállalat honlapja szerint:

a törzsrészvények 50,5 százaléka tartozik a szövetségi kormányzathoz, beleértve a Brazil Fejlesztési Bank (BNDES) tulajdonrészét is, míg a maradék közkézen forog brazil és külföldi befektetőknél.

A társaság a tavalyi negyedik negyedévben napi mintegy 2,6 millió hordó olajegyenértékesnek megfelelő olajat és földgázt termelt ki, ez viszonyításképpen nagyjából 20-szor annyi, mint amennyi a Mol produktuma. A kitermelés nagy része mélytengeri forrásokhoz köthető. Emellett olajfinomítással, illetve szállítással és tárolással is foglalkoznak.

Az is jól mutatja, hogy nem egy kisvállalatról van szó, hogy a Petrobrasnak több mint 50 ezer alkalmazottja van, és még a mostani esések után is 50 milliárd dollár fölötti a piaci kapitalizációja.

A Fortune Global 500 listája alapján pedig a világ 120. legnagyobb vállalata árbevétel szempontjából olyan társaságokat megelőzve, mint a Boeing vagy a Sony.

Durva beavatkozás a piacgazdasági folyamatokba

Brazília jobboldali populista elnöke, Jair Bolsonaro még múlt pénteken késő délután jelentette be, hogy kirúgja a Petrobras éléről az addigi vezetőt, Roberto Castello Brancot, akivel az üzemanyagok ára miatt veszett össze. Egyes értesülések szerint még az elnök saját belső körét is meglepte a lépés.

Bolsonaro szerint ugyanis a jelenlegi üzemanyagárakkal kapcsolatos politika csak arra volt jó, hogy a pénzügyi piacok kedvében járjanak vele, de a gázolaj és a benzin árát is csökkenteni kellene inkább.

A biztosítékot konkrétan az vághatta ki az elnöknél, hogy Castello Branco 15 százalékkal megemelte a gázolaj árát a sofőrök tiltakozásai ellenére, amit a globálisan növekvő olajárak indokoltak.

A WTI típus árfolyama már például 62 dollár körül jár, idén közel 30 százalékkal került feljebb.

Az elnök emellett élesen kritizálta az eddigi vezetőt a koronavírus-járvány miatt fizikai távolságtartással kapcsolatos álláspontja miatt is és azt mondta, hogy:

A Petrobras vezetője, legyünk őszinték, már 11 hónapja otthon van és nem dolgozik, otthonról dolgozik. A főnöknek a frontvonalon kell tartózkodnia. Ez számomra elfogadhatatlan.

Egy hétvégi interjúban pedig rá is duplázott korábbi kijelentéseire és azt nyilatkozta, hogy a Petrobras jelenlegi menedzsmentje nulla elkötelezettséget mutat Brazília irányában.

Az eddig CEO helyére egy nyugalmazott tábornok, Joaquim Silva e Luna érkezik, aki korábban védelmi miniszterként is dolgozott, és az Itaipu vízerőművet menedzselte.

Az új vezető olaj- és gázipari tapasztalattal tehát nem rendelkezik, a Reutersnek adott nyilatkozatában viszont azt hangsúlyozta, hogy egyensúlyt kell találni az üzemanyagárak és a befektetői és tulajdonosi érdekek között.

Egy brazil rádióinterjúban pedig azt is mondta tegnap, hogy a növekvő üzemanyagárakat esetleg kormányzati források segítségével csökkentsék, illetve mérsékeljék annak fogyasztókra gyakorolt hatását.

Zuhannak a részvények

A befektetők nem igazán értékelték az intervencionalista lépéseket, és

hétfőn eladási hullám indult el, amelynek köszönhetően a Petrobras részvények 21 százalékkal kerültek lejjebb.

A vezetőcsere és az üzemanyagárakkal kapcsolatos nyilatkozatok mellett több elemzőház is visszavonta a hétvégén korábbi vételi ajánlásait, többek között a JPMorgan és a Credit Suisse is.

Sokan attól tartanak, hogy az üzemanyagárak miatt indult harcok hatással lehetnek a vállalat készpénztermelő képességére, a tervezett eszköz eladásokra (pl. olajfinomítók), ami akadálya lehet az adósságok további csökkentésének vagy az osztalékfizetésnek.

A Petrobras vezetőcseréjénél azonban sokkal messzebbre vezethetnek a mostani döntés következményei. Ezt jól mutatja, hogy Bolsonaro nem csak a magas üzemanyagárak miatt kelt ki magából, de azt is belengette, hogy

a következő célpont a szintén állami tulajdonú Eletrobras lehet, amely az ország és Dél-Amerika egyik legnagyobb villamosenergia-termelője.

Látható az alábbi grafikonon, hogy az Eletrobras befektetői is megremegtek egy rövid időre, bár végül itt csak 2 százalékos volt a mínusz a nap végén.

Mindezek pedig megrengethetik a befektetők bizalmát Brazíliával kapcsolatban, hiszen ezek nem túl piacbarát lépések. Természetesen látszik, hogy Bolsonaro szándékai mögött politikai megfontolások állnak, hiszen népszerűsége elég rendesen csökkent az elmúlt hónapokban.

Az NCH Capital befektetési igazgatója, James Gulbrandsen szerint:

Ha Bolsonaro beavatkozik az áramárakba, akkor az lenullázza az esélyeit, hogy külföldi tőkét vonzzon az országba.

Címlapkép: Andre Borges/NurPhoto via Getty Images