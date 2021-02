Folytatódik a sztrájk: leállhat a termelés a Continental makói gyárában

24 órás sztrájk lesz holnap, február 24-én - csütörtökön - délután 2 órától, másnap délután 2 óráig a Continental makói gumigyárában – közölte a Makói Gumiipari Szakszervezet és a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség.

A Continental AG Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. telephelyén dolgozók továbbra is tiltakoznak a számukra kedvezőtlen módon megváltoztatott munkakörülmények, egyebek között a túl sok túlóra és a tíz évnél hosszabb ideje ott dolgozók plusz juttatásainak elvétele ellen – összegezte röviden a követeléseket Radics Gábor a GSZSZ elnöke.

Makón, a gumigyárban kétórás figyelmeztető sztrájkot követően február 20-án 8 órára – egy teljes műszak idejére – is blokkolta a termelést mintegy 300 sztrájkoló. Azonban még ez is kevés volt ahhoz, hogy a szakszervezet elérje azt, amiért hónapok óta harcol: változtatás nélkül vezesse vissza a munkáltató s tavaly nyáron felmondott kollektív szerződés tartalmi elemeit, ne éljen vissza a rabszolgatörvény adta végtelen és kénye, kedve szerint elrendelhető túlóráztatási lehetőséggel, s ne vegye el a 10 évnél régebb óta ott dolgozók plusz juttatásait - írja a szakszervezet.

Az érdekvédőknek a helyzet rendezésére tett áthidaló javaslatait a cégvezetés rendre elutasította, ezért Radics szerint nem maradt más nyomásgyakorlási eszköz csak a sztrájk. Mivel a két munkabeszüntetést követően sem változott a helyzet, a szakszervezet február 24-ére 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.

A gyárban működő Makói Gumiipari Szakszervezet szórólapon is tájékoztatja a munkavállalókat a sztrájk részleteiről, a dolgozók jogairól és a munkabeszüntetés idejére is érvényes kötelezettségekről. Az MGSZ a tájékoztatóban leszögezi: a sztrájk jogszerű, tehát a munkáltató nem akadályozhatja meg. A szórólapon arra is felhívja a figyelmet a szakszervezet, hogy a sztrájkban csak a cég alkalmazottai vehetnek részt, a kölcsönzött munkavállalók hiába is szolidárisak, nem tehetik le a munkát. Erre az a magyarázat, hogy ők nem a Continental AG Contitech Fluid Automotive Hungária Kft., hanem egy munkaerő közvetítő cég alkalmazottai. A szakszervezet – szintén a szórólapon – felkéri azokat a dolgozókat, akik nem akarnak sztrájkolni, hogy maradéktalanul végezzék el a munkájukat.

Címlapkép: Makó, 2015. szeptember 2. Szakemberek dolgoznak a ContiTech Fluid Automotive Kft. makói üzemének csőmagraktárában. MTI Fotó: Rosta Tibor