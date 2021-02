Itt a Mol nagy bejelentése, meghirdették a fordulatot

A Mol igazgatósága jóváhagyta a 2016-ban bejelentett 2030-as, hosszú távú stratégia aktualizálását. A stratégiában még nagyobb fókuszt kapnak a fenntarthatósági célok, és bekerült a 2030 utáni időszakra vonatkozó jövőkép, valamint távlati tervek is.

Itt az új stratégia

Megerősítették az üzletágak stratégiai transzformációs irányait

Figyelembe véve a fosszilis motorüzemanyagok iránti kereslet hosszú távú csökkenésének jövőképét Európában, a Mol a Downstreamen belül folytatja és felgyorsítja az átállást az üzemanyag-termelésről a vegyiparra, hogy Kelet-Közép-Európa vezető, fenntartható vegyipari vállalatává váljon. A Mol ambíciói változatlanok a Fogyasztói Szolgáltatások területén, azaz, hogy piacvezető, magas szinten digitalizált kiskereskedelmi, illetve komplex mobilitási szolgáltatóvá váljon a régióban.

Új zöld beruházások és kapcsolódó üzletágak kialakítása

A Mol 2030-ra a teljes CAPEX 50 százalékát meghaladó mértékben, jelentősen növelné az EU Taxonómia szabályozási rendszeréhez igazodó, fenntartható beruházásait.

A cél a 100% elérése 2050-ig, vagy akár korábban. A Mol emellett kulcsszerepet kíván játszani az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaság kialakításában. Ehhez olyan új üzletágakba tervez beruházni, mint például a hulladékkezelés és -hasznosítás, az újrahasznosítás, a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS), a második generációs bioüzemanyagok vagy akár a hidrogénnel kapcsolatos lehetőségek. A következő öt év során a Mol1 milliárd dollárt fog beruházni alacsony szén-dioxid kibocsátású és fenntartható projektekbe, hogy a kelet-közép-európai körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé váljon.

Jelentős szén-dioxid-csökkentési célkitűzések 2030-ig, a 2050-re vonatkozó ambíciók és az EU Zöld megállapodásának teljes körű összehangolása.

Követve a Párizsi Megállapodást, valamint a globális éghajlatváltozás megfékezésére tett erőfeszítéseket, a Molnnak is feladata, hogy csökkentse az értékláncához és az általa működtetett eszközökhöz köthető szén-dioxid-kibocsátás mértékét. Ennek megfelelően a MOL 2030-ig 30 százalékkal csökkenti a csoportszintű kibocsátását: Scope 1 és 2 esetében a Kutatás-Termelés és a Fogyasztói Szolgáltatások karbonsemleges lesz, a Downstream jelenlegi tevékenységeinél pedig (a 2019-es bázishoz képest) 20 százalékos lesz a csökkentés mértéke. A MOL osztozik az EU azon törekvésében is, hogy mindennemű (Scope 1., 2., 3.) szén-dioxid-kibocsátás kapcsán karbonsemlegességet érjen el 2050-ig, és aktívan részt kíván venni, mind önállóan, mind partnerségeken keresztül az Európát karbonsemlegessé alakító ipari forradalomban.

Széles körű fenntarthatósági keretrendszer

Négy pillér mentén tűztek ki célokat:

Emberek és közösségek;

Egészségés biztonság;

Integritás és átláthatóság;

Éghajlat és környezetvédelem.

A Mol a sokszínűséget és a befogadást kulcsfontosságú értékének és stratégiája letéteményesének tartja, mellyel többek között azt célozza meg, hogy minden szinten növelje a nők részvételét, elérve a vezetői pozíciók 30%-át, illetve, hogy a munkavállalók jóléte és egészsége kiemelt figyelmet kapjon.

A fenntartható munkavállalói elköteleződési pontszámot 75 felett fogják tartani;

a TRIR-t 2025-re 1,0 alá csökkentik,

és kiküszöbölik az API kategorizálás szerinti 1. szintű, jelentős biztonsági eseményeket;

2022-ig végéig új, felelős beszerzési stratégiát vezetnek be a teljes csoportban;

az etikával és az emberi jogokkal kapcsolatos ismereteket tovább erősítik a munkavállalók és a vezetőség körében, és a CO2mellett az egyéb negatív környezeti hatásokat is tovább csökkentik.

Downstream

A Mol célja a kiemelten hatékony, fenntartható, vegyiparra összpontosító, meghatározó ipari szereplővé válás.

A Mol Downstream megerősíti kiemelkedő készpénztermelő pozícióját az európai finomítási üzletágban, és célja, hogy 2025-ig legalább 1,2 milliárd dollár EBITDA-t termeljen, további 150 millió dollár értékű hatékonyságjavító program segítségével. A fókusz áthelyezése az üzemanyagról a vegyiparra teljes sebességgel folytatódik, csökkentve a finomító motorikus üzemanyag termelését, így 2030-ig 1,8 millió tonna üzemanyagot fog a Mol petrolkémiai alapanyaggá konvertálni. Ez két beruházási hullám során kerül megvalósításra kiemelkedően hatékony technológiák alkalmazása mellett, melyek tervezett indulása 2027 és 2030. Ezzel párhuzamosan a Mol egyre hatékonyabban integrálja a körforgásos gazdasági tevékenységeket működésébe, felhasználva a bio- és hulladékalapú anyagáramokat a termelésben, növelve az újrahasznosítást, valamint kihasználva a CCS (Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás) lehetőségeit, hogy jelentős mértékben csökkenthesse a szegmens CO2-lábnyomát.

A Downstream transzformáció teljes CAPEX-e a következő 10 évben elérheti a 4,5 milliárd USD-t.

Fogyasztói Szolgáltatások

A Mol célja 2030-ig magasan digitalizált fogyasztási cikk kiskereskedővé, illetve integrált, összetett mobilitási szolgáltatóvá válás, jelentősen növelt bevételekkel és szabad cash flow-val. A szegmens tovább növelheti hozzájárulását a csoport EBIDTA-jához és a szabad cash flow-hoz azáltal, hogy 2025-ig 700 millió dollárt meghaladó EBITDA-t, valamint 2021 és 2025 között 2 milliárd dollár feletti kumulatív egyszerűsített szabad cash flow-t biztosít. A Fogyasztói Szolgáltatások esetében folytatják a nem üzemanyag jellegű portfólióba történő beruházásokat, valamint a hálózat szabványosítását és digitalizálását. Ezt követően a fókuszt egyre inkább az értékesítési csatornák diverzifikálására, az alternatív üzemanyagokba, a komplex (e)mobilitási platformokba és szolgáltatásokba történő befektetésekre irányítják.

Upstream (Kutatás-Termelés)

Cél a CCUS-befektetések (Szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás), a kelet-közép-európai termeléscsökkenés kezelése, a nemzetközi portfólió lehetőségeinek kihasználása, a profittermelésre összpontosítva, mellőzve a mennyiségi célok felállítását. A már meglévő erőforrásokat a továbbiakban is úgy kezelik, hogy 2021 és 2025 között maximalizálják a készpénztermelő képességet és az értékteremtést,

hozzávetőleg 1,8 milliárd dollár egyszerűsített szabad pénzáramlást termelve 50 dollár/bbl átlagos olajár mellett

(feltételezve, hogy nincs inorganikus készletpótlás). Ez magába foglalja a kelet-közép-európai termelés visszaesésének költségtudatos és hatékony kezelését, továbbá a nemzetközi portfólió aktív, az adódó üzleti lehetőségekre nyitott megközelítését, a volumetrikus célok kitűzésének mellőzésével. A Mol célja, hogy a Pannon-medence geológiai adottságairól szerzett tapasztalatokat felhasználva 2030-ig kulcsfontosságú szereplővé váljon a kelet-közép-európai CCUS területén, ezáltal támogatva a karbonsemlegessé válást.

Pénzügyi keretrendszer 2021-25

Cél az önfinanszírozott átmenet, erős pénzügyi mérleg, stabil, kiszámítható részvényesi megtérülés.

Konzervatív középtávú makrofeltételezések mellett is a Mol elegendő működési cash flow-t generál majd a 2021-2025 közötti időszakban, miközben a 2021-es 2,3 milliárd dolláros EBITDA 2025-re 2,6 milliárd dollártér el. Ebből finanszírozza a vállalat a fenntartó beruházásokat, a legalább 3,5 milliárd dollár értékű stratégiai CAPEX-et, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaság kialakítására irányuló 1 milliárd dollár értékű új beruházásokat, és stabil alaposztalékot. Az erős pénzügyi profil fenntartása továbbra is prioritás, a stabil pénzügyi mérleg és a jelentős pénzügyi tartalék mellett. Ez a rugalmasság felhasználható új üzleti lehetőségek finanszírozására, többek között bármely üzletágat érintő, készpénztermelő M&A projektekre.

Ez volt a korábbi stratégia

A társaság még 2016-ban tett közzé egy részletes stratégiai tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan képzelik el a jövőt, és milyen célkitűzéseket szeretnének megvalósítani 2030-ig. Ez ugye azért volt rendkívül fontos, hiszen az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a megújuló energiákkal kapcsolatos befektetések, elkezdődött az energiaátmenet, és fókuszba került a környezetvédelem és a károsanyagkibocsátás csökkentése. Az Európai Unió például 2050-re tűzte ki, hogy a tagországok elérjék a klímasemlegességet, de máshol is hasonló tendenciák figyelhetőek meg (pl. Egyesült Államok). Ennek köszönhetően pedig egyre nagyobb nyomás hárult az olajtársaságokra – és ez jelenleg sincs másképpen - a befektetők és a szabályozói oldalról is, hogy átalakítsák működésüket, és biztosítsák a fenntarthatóságot.

Ennek a víziónak a főbb pontjai közé tartozott, hogy a meglévő erősségekre építve az üzemanyagoktól elmozdulva a petrolkémiai kitettségét növelje a Mol, illetve a fogyasztói szolgáltatások üzletágat.

Ez utóbbi szegmens egyébként még felül is teljesítette a korábbi célkitűzéseket, hiszen 2016-ban még azt jelölte ki a Mol, hogy a fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja 2021-re a 450-500 milliárd dolláros sávot érje el, ehhez képest a legutóbbi gyorsjelentés alapján ez már 2020-ban is meglett, sőt, közel 510 milliárd dollár volt az eredmény. Ezt pedig szeretnék tovább növelni 2030-ig.

A petrolkémiai üzletág is jól teljesített tavaly, ahol kedvezően alakult az árrés és az értékesítés is. Csoport szinten pedig a 2-2,2 milliárd dolláros CCS EBITDA elérése volt a cél 2017-2021 közötti éves átlagban, ezt szintén sikerült megütni, 2,05 milliárd dollár lett tavaly még a koronavírus-járvány ellenére is, idén pedig 2,3 milliárd dollárt szeretne elérni a Mol.

Az is szóba került már ekkor is, hogy a 2030-as stratégia megvalósítható az INA-val vagy anélkül is, amellyel kapcsolatban nyilatkozott a menedzsment a napokban, hogy egyelőre nagyon messze vannak az álláspontok a társaság és a horvát kormány között egy esetleges eladásról.

A fenntarthatósági erőfeszítések elismeréseképpen egyébként novemberben a Molt ismételten beválasztották a Dow Jones Fenntarthatósági Világ Indexébe (DJSI) az Upstream és az Integrált Olaj- és Gázipari Vállalatok szegmensben.

Ez már az ötödik egymást követő alkalom volt, hogy elismerésre került a Mol fenntartható társaságirányítása. Az előző évekhez képest ráadásul a társaság tovább javította pontszámait, és a szegmens felső 10 százalékába került teljesítménye alapján. Ez azért fontos, mivel a befektetők számára világszerte egyre fontosabb, hogy olyan vállalatokat támogassanak, amelyek ESG szempontból is megfelelőek, vagyis környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási szempontból is jók. Ez pedig hatással lehet a teljesítményre és a finanszírozási lehetőségekre is.

Ellenálló működés

Ezt még tavaly novemberben mondta Hernádi Zsolt egy a Világgazdaságnak adott interjújában, ahol a Mol eredményeivel és kilátásaival kapcsolatban nyilatkozott. Ennek során kiemelte, hogy:

Nem változtak a korábbi célok: ugyanakkor új pontokkal is bővült a lista, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett a hulladék újrafelhasználása is nagyon fontos. Ez egy kiváló lehetőség és stratégiai fókusz kerül a hulladékgazdálkodási tevékenységre, a rendszer egységesítését is tervezi a Mol. A vállalat évente 100-120 ezer tonna saját hulladékról gondoskodik, ehhez jön még külső hulladék is. Például az évi 500 ezer gumiabroncs-hulladékból gumibitument, abból pedig utat készít a cég. Két hulladékégetője is van a cégnek.

ugyanakkor új pontokkal is bővült a lista, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett a hulladék újrafelhasználása is nagyon fontos. Ez egy kiváló lehetőség és stratégiai fókusz kerül a hulladékgazdálkodási tevékenységre, a rendszer egységesítését is tervezi a Mol. A vállalat évente 100-120 ezer tonna saját hulladékról gondoskodik, ehhez jön még külső hulladék is. Például az évi 500 ezer gumiabroncs-hulladékból gumibitument, abból pedig utat készít a cég. Két hulladékégetője is van a cégnek. Petrolkémiai diverzifikáció: ez a 2030-as stratégia fontos eleme, a koronavírus-járvány miatt megnövekedett higiéniai követelmények, a védőfelszerelések és az orvosi eszközök iránt megnőtt kereslet okán profitábilis volt az üzletág. Másrészt, az alacsony olajárak jelentősen növelni tudták az olajalapú műanyagok versenyképességét, és jó döntésnek bizonyult az új poliolüzem, a butadién- és a szintetikusgumi-gyártás is. A tiszaújvárosi poliol projekt egyébként 75 százalékos készültségnél tart, a koronavírus-járvány miatt várhatóan 2022 második felére készül el.

ez a 2030-as stratégia fontos eleme, a koronavírus-járvány miatt megnövekedett higiéniai követelmények, a védőfelszerelések és az orvosi eszközök iránt megnőtt kereslet okán profitábilis volt az üzletág. Másrészt, az alacsony olajárak jelentősen növelni tudták az olajalapú műanyagok versenyképességét, és jó döntésnek bizonyult az új poliolüzem, a butadién- és a szintetikusgumi-gyártás is. A tiszaújvárosi poliol projekt egyébként 75 százalékos készültségnél tart, a koronavírus-járvány miatt várhatóan 2022 második felére készül el. Elektromobilitás és autómegosztás: ez a tevékenység egyelőre tesztüzemként működik, amelyben élen jár a Mol. A vállalat készen áll arra az időszakra, amikor a közösségi megosztó szolgáltatások elterjedtebbek lesznek.

ez a tevékenység egyelőre tesztüzemként működik, amelyben élen jár a Mol. A vállalat készen áll arra az időszakra, amikor a közösségi megosztó szolgáltatások elterjedtebbek lesznek. Vállalati transzformáció: a Green Deal elfogadásával az 1800 milliárd eurós forrás 30 százalékát zöldberuházásokra kell költeni majd. Emiatt felgyorsul a vállalati transzformáció szükségessége, egy kevésbé üzemanyagon alapuló modell irányába. Ez lehetőség arra is, hogy külső forrást vonjon be a Mol a megvalósításhoz. A petrolkémiai diverzifikáció mellett a körkörös gazdaság felé kell elmozdulni, a töltőállomásokat pedig szolgáltató egységekké alakítani digitális eszközökkel és új szolgáltatásokkal.

Nem sokkal korábban egyébként a Mol elnök-vezérigazgatója a közgazdász-vándorgyűlésen is elmondta, hogy alapvető stratégiai cél a dekarbonizáció, az energiaátmenet nem lehet kérdés, de ezt csak józanul „kétszer mérni és egyszer vágni” elv alapján szabad megvalósítani.

A Mol számításai szerint 2030-ra globálisan 300 millió elektromos autó járja majd az utakat, ha nem nőne a mostani közel egymilliárd darabról a globális autóflotta mérete, akkor ez alapján az autók közel harmada elektromos lehetne 2030-ra, de lesz növekedés.

Mindezek hatására a közlekedésből a fosszilis energia ki fog szorulni, de a közlekedés energiaigénye növekedni fog.

A társaság stratégiája pedig arra alapul, hogy erre a változásra fel kell készülnie, át kell alakítani a csoportot, meg kell nézni, hogy mi a vállalat helye az új világban. A célok között szerepel, hogy az üzemanyagok finomítói kihozatalának arányát 50 százalék alá csökkentik. Hernádi Zsolt szerint így:

Nehéz évek jönnek, de mi szeretjük a nehéz éveket, mert azok arra sarkallnak bennünket, hogy végrehajtsuk a változásokat, amelyekről tudtuk, hogy be fognak következni, arra számítottunk, hogy lassabban fognak bekövetkezni, akkor még gyorsabban hajtjuk végre ezeket.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images