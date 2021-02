Jókora mínuszban zárt Amerika

Rövid iránykeresést követően lefordultak az amerikai tőzsdék, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is lejjebb került közel 1 százalékkal. Úgy tűnik azonban, hogy ma nem csak a technológiai részvényeket dobálják a befektetők, hanem a turisztikai és utazással kapcsolatos vállalatokat is. Az S&P 500 leggyengébb teljesítői között van például a Booking Holdings, a sétahajós cégek közül a Royal Caribbean és a Norwegian Cruise is, de a United Airlines sem szerepel jól. Emellett szintén esik a Tesla és az Apple is többek között.