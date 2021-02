Sikerült a csúcsdöntés a Richternek - Merre tovább?

Rekord árbevételt ért el a negyedik negyedévben a Richter és felülmúlta az elemzői várakozásokat is, a negyedéves adózott eredmény azonban elmaradt a Portfolio által készített elemzői konszenzustól - derült ki a péntek hajnalban publikált gyorsjelentésből. A teljes 2020-as évet tekintve viszont profitszinten is rekordot tudott dönteni a cég, amiben nagy szerepe volt a Vraylar kiemelkedő amerikai értékesítéseinek. A növekedési kilátások szempontjából kedvező, hogy januárban lezárt egy fontos akvizíciót a cég, amellyel tovább bővül a magyar gyógyszergyártó nőgyógyászati portfoliója. A Richter részvényei idén történelmi csúcsra szárnyaltak és egy jelentős emelkedésen van túl az árfolyam, a papírok mégsem tekinthetők drágának sem a szektortársakhoz képest, sem pedig historikus viszonylatban jelenleg.

Várt feletti bevétel és várt alatti profit a Richternél

Péntek hajnalban tette közzé 2020 negyedik negyedéves gyorsjelentését a Richter, amelyben a Portfolio elemzői konszenzusához képest magasabb árbevételről és üzemi eredményről számolt be a társaság, a bruttó fedezet és az adózott eredmény azonban elmaradt az elemzői várakozásoktól. A Richter negyedéves bevétele meghaladta a 150 milliárd forintot, ez 2,3 százalékkal múlta felül az elemzői várakozások mediánját. Adózott eredménye pedig 21,7 milliárd forint lett, ami viszont 11,6 százalékkal alacsonyabb, mint a piaci várakozások.

Rekordbevétel

A negyedik negyedévben 150,4 milliárd forintos bevételt ért el a Richter, ami az előző év azonos negyedévéhez képest 8,4 százalékos növekedés, a harmadik negyedévi értéket pedig 9,2 százalékkal múlja felül.

Ez új negyedéves rekordot jelent a cég életében, miután az október-decemberi hónap bevétele felülmúlta a korábbi, 2020 első negyedévében felállított rekordot.

A teljes 2020-as évet tekintve szintén rekordot döntött a Richter bevétele, 566,7 milliárd forintos bevételt könyvelt el a gyógyszervállalat, ami 11,6 százalékkal magasabb az előző évinél.

2020-ban az Egyesült Államok volt a legdinamikusabban növekvő régió a Richternél a Vraylarnak köszönhetően, ahol a robosztus értékesítésekkel párhuzamosan növekedtek a royalty bevételek. 2020-ban a Vraylar royalty árbevétele közel 79 milliárd forintot tett ki, valamint további, közel 8 milliárd forintnyi mérföldkő bevétel elszámolására került sor a Richter amerikai értékesítési partnere, az AbbVie-val kötött megállapodás alapján. A Vraylarnak köszönhetően az EU és a FÁK után a Richter harmadik legnagyobb piaca lett mostanra árbevétel szerint az Egyesült Államok.

A Richter specialty átalakulása jó ütemben halad, már a gyógyszergyártás árbevételének közel 55 százalékát adják a termékek. A cég első bioszimiláris készítménye, a teriparatide is ígéretes árbevételt ért el a beszámolási időszakban, bár egyelőre még kis súlyt képvisel bevétel alapján a termékportfolióból, de dinamikusan növekszik, 2020-ban 8,6 milliárd forint bevételt hozott a Richternek, ami több mint a háromszorosa az egy évvel korábbinak.

A regionális trendek

Magyarország: A teljes gyógyszerpiac növekedése 7,3 százalék volt, a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma kismértékben, 1 százalékkal emelkedett a rendelkezésre álló IQVIA (az IMS jogutóda) adatok alapján. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,6 százalékos részesedéssel az ötödik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,3 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó. 41 milliárd forintos árbevételt ért el a Richter Magyarországon 2020-ban, ami 3,2 százalékos növekedés 2019-hez képest.

Európai Unió: Az EU12 régió a csoport gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai uniós árbevétel 49 százalékát, az EU 15 az 51 százalékát tette ki. A Lengyelországban elért árbevétel elsősorban a vírus elleni készítmény, a Groprinosin forgalom emelkedésének volt köszönhető. Romániában a néhány, régóta bevezetett branded generikus készítmény árbevétele növekedett a vizsgált időszakban, valamint az orális fogamzásgátlók értékesítése is hozzájárult az elért eredményhez. Az EU15 piacain a Richter árbevétele 7,5 százalékkal növekedett forintban kifejezve. A forgalomemelkedéshez elsősorban a Spanyolországban, Belgiumban és Portugáliában elért árbevétel járult hozzá. A termékösszetétel vonatkozásában az orális fogamzásgátlók és a Terrosa forgalomemelkedése ellensúlyozni tudta az Esmya alacsony árbevételét. Ezenfelül, a Bemfola árbevétele is lényegesen hozzájárult a beszámolási időszakban elért eredményhez.

Az EU12 régió a csoport gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai uniós árbevétel 49 százalékát, az EU 15 az 51 százalékát tette ki. A Lengyelországban elért árbevétel elsősorban volt köszönhető. Romániában a néhány, régóta bevezetett branded generikus készítmény árbevétele növekedett a vizsgált időszakban, valamint az orális fogamzásgátlók értékesítése is hozzájárult az elért eredményhez. A forgalomemelkedéshez elsősorban a Spanyolországban, Belgiumban és Portugáliában elért árbevétel járult hozzá. A termékösszetétel vonatkozásában Ezenfelül, a Bemfola árbevétele is lényegesen hozzájárult a beszámolási időszakban elért eredményhez. FÁK: Oroszországban a Richter árbevétele forintban mérve 8,4 százalékkal visszaesett, amiben szerepe volt annak, hogy a rubel a forinthoz viszonyítva jelentősen gyengült 2020 során. A piaci környezet volatilis jellegét tovább fokozta a világjárványhoz köthető egyenetlen értékesítés. A közvetlen promóciós tevékenységek hatósági felfüggesztésre kerültek 2020 áprilisában, amelyek csak 2020 augusztusának közepén kerültek feloldásra, de a mai napig nehézségeket lehet tapasztalni egyes régiókban a promóciós tevékenységben. A létfontosságú listán szereplő egyes termékek árát felülvizsgálta a hatóság, az új árak előreláthatólag 2021 első félévében lépnek hatályba. A fenti árharmonizáció előreláthatólag mintegy 0,5 milliárd rubel árbevétel kiesést okoz 2021-ben. Kedvezően hatott viszont 2020-ban a forgalomban lévő készítmények árának átlagosan mintegy 4 százalékkal történő emelése. Rubelben mérve a piacon az originális gyártók, valamint az állami vásárlások nagymértékű növekedése volt megfigyelhető, amit stagnálás körüli forgalom egészített ki a generikus gyártók esetében. Az orosz gyártók értékesítése volumenben növekedett a külföldi gyógyszercégek forgalmának rovására. Ukrajnában viszont növekedést könyvelt el a Richter , elsősorban a vírus elleni készítmény, a Groprinosin, valamint az orális fogamzásgátlók magasabb árbevételének köszönhetően. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban realizált, forintban mért kismértékű árbevétel növekedés elsősorban a Groprinosin értékesítésében bekövetkezett emelkedésnek az eredménye. A térség egyes országaiban tapasztalt árfolyamgyengülést nagyjából kiegyenlítették a térség országaiban átlagosan érvényesített mérsékelt áremelések, így a FÁK-régió bevételei összességében 0,8 százalékkal emelkedni tudtak 2020-ban.

FÁK: Oroszországban a Richter árbevétele forintban mérve 8,4 százalékkal visszaesett, amiben szerepe volt annak, hogy a rubel a forinthoz viszonyítva jelentősen gyengült 2020 során. A piaci környezet volatilis jellegét tovább fokozta a világjárványhoz köthető egyenetlen értékesítés. A közvetlen promóciós tevékenységek hatósági felfüggesztésre kerültek 2020 áprilisában, amelyek csak 2020 augusztusának közepén kerültek feloldásra, de a mai napig nehézségeket lehet tapasztalni egyes régiókban a promóciós tevékenységben. A létfontosságú listán szereplő egyes termékek árát felülvizsgálta a hatóság, az új árak előreláthatólag 2021 első félévében lépnek hatályba. A fenti árharmonizáció előreláthatólag mintegy 0,5 milliárd rubel árbevétel kiesést okoz 2021-ben. Kedvezően hatott viszont 2020-ban a forgalomban lévő készítmények árának átlagosan mintegy 4 százalékkal történő emelése. Rubelben mérve a piacon az originális gyártók, valamint az állami vásárlások nagymértékű növekedése volt megfigyelhető, amit stagnálás körüli forgalom egészített ki a generikus gyártók esetében. Az orosz gyártók értékesítése volumenben növekedett a külföldi gyógyszercégek forgalmának rovására. Ukrajnában viszont növekedést könyvelt el a Richter, elsősorban a vírus elleni készítmény, a Groprinosin, valamint az orális fogamzásgátlók magasabb árbevételének köszönhetően. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban realizált, forintban mért kismértékű árbevétel növekedés elsősorban a Groprinosin értékesítésében bekövetkezett emelkedésnek az eredménye. A térség egyes országaiban tapasztalt árfolyamgyengülést nagyjából kiegyenlítették a térség országaiban átlagosan érvényesített mérsékelt áremelések, így a FÁK-régió bevételei összességében 0,8 százalékkal emelkedni tudtak 2020-ban.

USA: A Richter legdinamikusabban növekvő régiója lett az Egyesült Államok, 2020-ban 52,6 százalékos bevételnövekedést ért el. A jelentős árbevételnövekedés elsősorban a Richter partnere, az AbbVie / Allergan által realizált értékesítés után elszámolt bővülő royalty és mérföldkő bevételnek volt köszönhető a Vraylarhoz kapcsolódóan. A Plan B / Plan B One-Step késztermék forgalom emelkedése, valamint egyes szteroid és nem-szteroid hatóanyag kiszállítások szintén hozzájárultak az elért árbevételhez.

Kína: A Cavinton injekciónak 2019 második félévében a kínai hatóságok által kihirdetett támogatási listáról való törlése 2020. január 1-jén lépett hatályba, ami a készítmény árbevételében jelentős kiesést okozott. Továbbá, a korábban kiszállított Cavinton tételekre engedmény került elszámolásra 10,1 millió euró értékben. Mindezen negatív hatásokat részben ellensúlyozta nőgyógyászati készítmények forgalom emelkedése, de nem eléggé, 43,3 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el Richter Kínában 2020-ban.

Latin-Amerika: Mérsékelt, 6,7 százalékos bevételnövekedést ért el forintban a Richter Latin-Amerikában. Az orális fogamzásgátlók magasabb árbevétele, valamint a világjárványhoz köthető felvásárlások forintban kifejezve teljes mértékben ellensúlyozni tudták a sürgősségi fogamzásgátlók értékesítésében bekövetkezett visszaesést, valamint az Esmya alacsony árbevételét. Euróban kifejezve csökkent a régióban elért árbevétel, amely elsősorban a helyi valuták leértékelődésének az eredménye. A logisztikában megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően jobb piaci pozíciókat tudott elérni a Richter a régió egyes országaiban, például Chilében és Peruban. A világjárvány kezelésére irányuló speciális intézkedések ellenére az üzletmenetet kedvezően befolyásolták az alacsonyabb értékesítési és marketing költségek. Egyéb országok: A beszámolási időszakban elért árbevételhez a Vietnámban eladott orális fogamzásgátlók, a Japánban értékesített teriparatide, valamint a Bemfola Ausztráliába irányuló értékesítése járult hozzá legnagyobb mértékben. Bizonyos, egyszeri orális fogamzásgátló kiszállítások is a régió árbevételének növekedését eredményezték, 2020-ban 35 százalékkal nőtt az „egyéb országok" divízió árbevétele.

A specializált termékek

A Vraylar továbbra is jól teljesít, a készítmény royalty bevétele 76,3 millió dollárt tett ki a negyedik negyedében, ami 2019 negyedik negyedévéhez képest 33 százalékos, 2020 harmadik negyedévéhez képest pedig közel 12 százalékos növekedésnek felel meg. A Reagila árbevétele szintén emelkedett, 3 millió eurót ért el a negyedik negyedévben, ami év/év alapon 7 százalékos, negyedév/negyedév alapon pedig 20 százalékos emelkedést jelent.

A világjárvánnyal összefüggő események miatt a Vraylar promóciójában és értékesítésében az utolsó negyedévben is súlyosbodó problémák ellenére a készítmény árbevétele tovább tudott növekedni. Az USA-ban két fázis III klinikai vizsgálat van folyamatban, melyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió (Major Depressive Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében.

Azt követően, hogy az elmúlt néhány évben a cariprazine piacra került az USA-ban és megjelent az EU és a FÁK piacain, számos kétoldalú megállapodás útján sikerült a Richternek biztosítani a készítmény globális jelenlétét. A cariprazine 2020 végéig mindösszesen 38 országban volt elérhető világszerte, ideértve az Egyesült Államokat és Magyarországot is. Azon országok többségében, ahol létezik gyógyszertámogatási rendszer, a cariprazine felkerült a támogatott termékek körébe. Jelenleg közel-keleti és észak-afrikai (MENA régió) országokban van folyamatban a törzskönyvezési eljárás.

A nőgyógyászati stratégiai üzletágban 2020 folyamán Magyarország, az EU12 régió és Latin-Amerika kivételével a forintban kifejezett bevétel a többi kiemelt piacon emelkedett. Az üzletágat negatívan érintette, hogy jelentős árbevétel kiesést szenvedett el az Esmya értékesítése és kismértékű visszaesést tapasztalt a vállalat euróban kifejezve a Bemfola forgalmában is. A nőgyógyászati készítmények értékesítése elsősorban Oroszországban, Kínában és az Egyéb országok régióban növekedett az orális fogamzásgátló készítmények magasabb árbevételének köszönhetően.

A Bemfola értékesítéséből származó árbevétel annak betudhatóan esett vissza, hogy a termékenységi központok többsége a világjárvány miatt majdnem három hónapon keresztül zárva tartott. Annak ellenére, hogy ez a folyamat a 2020 harmadik negyedévében megfordult, a pandémia második hulláma, valamint a harmadik negyedév végén, illetve az év utolsó negyedévében ismét bevezetésre kerülő szigorúbb biztonsági előírások összességében visszaeső éves árbevételt eredményeztek 2020-ban. A készítmény forgalma euróban kifejezve 4,2 százalékkal maradt el a 2019-ben realizált érték mögött.

Az Esmyával kapcsolatos vizsgálat következtében a termék értékesítését 2020 márciusában felfüggesztette a vállalat. Januárban döntött az Európai Bizottság, elfogadja az Európai Gyógyszerügynökség Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottságának novemberi ajánlását és bizonyos esetekben alkalmazható lesz a Richter készítménye, az Esmya az EU-ban.

A bruttó fedezeti hányad

A negyedik negyedévben 54,7 százalékot ért el a bruttó fedezeti hányad, ami 2019 negyedik negyedévéhez képest kismértékű, 0,4 százalékpontos javulásnak felel meg, a harmadik negyedévi értékről viszont 2,1 százalékpontos volt a visszaesés.

A fedezeti összeget pozitívan befolyásolta a Vraylar amerikai értékesítése után járó royalty éves szinten bekövetkezett számottevő növekedése, az összességében kedvező árfolyamkörnyezet, a gyengülő forint, ami a forintban kifejezett árbevétel növekedésén keresztül hatott a fedezeti összeg alakulására, valamint a magas fedezetű orális fogamzásgátlók forgalmának növekedése.

Negatívan hatott viszont egyes, branded generikus és hagyományos készítményeink árbevételének visszaesése, (ami részben annak a következménye, hogy a Cavinton-t Kínában törölték a támogatott készítmények listájáról), az Esmya értékesítésének felfüggesztése, valamint a Közép-Kelet Európában nagymértékben emelkedő munkabérek, amelyek mellett egyes piacokon árerózióval is szembe kellett néznie a Richternek.

Az üzleti tevékenység eredménye

Az értékesítési és marketing költségek aránya az árbevételhez viszonyítva jelentősen csökkent a beszámolási időszak során részben a dinamikusan növekvő árbevétel következtében. Ezen költségek összegének csökkenése főként annak köszönhető, hogy világjárvány miatt bevezetett intézkedések jelentősen korlátozták a promóciós tevékenységeket, különösen az EU15 régióban és Oroszországban. Ehhez a 26 kedvezőtlen piaci környezet miatt visszafogott kínai promóciós költségek és az ugyanitt csökkentett orvoslátogatói létszám is hozzájárult. A kutatás-fejlesztési költségek alakulása az AbbVie / Allergan-nal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak, a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programoknak köszönhető. A K+F költségeket tovább növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek klinikai fázisba értek, ezen költségek szintjének általános emelkedése, növekvő törzskönyvezési költségek, valamint az ehhez a területhez átsorolt informatikai költségek is.

Az üzleti tevékenység eredménye 32,8 milliárd forintot tett ki a negyedik negyedévben, szemben a bázisidőszaki veszteséggel, amikor az Esmyához kapcsolódó egyszeri tételek rontották az eredmény.

A harmadik negyedévhez képest több mint 9 százalékkal nőtt az üzleti eredmény. A teljes 2020-as évben 115 milliárd forintos üzleti eredményt könyvelt el a Richter, ami 188 százalékos növekedés az előző évi szintről.

Az adózott eredmény

Az adózott eredmény 21,7 milliárd forintra rúgott a negyedik negyedévben, szemben a 2019 negyedik negyedévi veszteséggel. Viszont negyedév/negyedév alapon sem tudott emelkedni az adózott eredmény, 2020 harmadik negyedévéhez képest 5,5 százalékos volt a visszaesés.

Az adózott eredmény több mint a kétszeresére ugrott 2020-ban az egy évvel korábbi szintről, amiben nagy szerepe volt annak, hogy a bázisidőszakot egyszeri tételek terhelték, az Esmyára elszámolt értékvesztés miatt 2019 negyedik negyedéve veszteségbe fordult. Ez az árbevételhez hasonlóan rekordot jelent a cég életében, 100 milliárd forint feletti nyereséggel.

A menedzsment kommentár

A Richter 2020-ban, a nehezített körülmények ellenére is tudta teljesíteni küldetését

– olvasható Orbán Gábor vezérigazgató értékelése a gyorsjelentésben. Hozzátette, hogy az árbevétel és a fedezeti hányad a tervek szerint, vagy afelett alakult, amiben a javuló jövedelmezőségű alaptevékenység és a Vraylar amerikai felfutása is szerepet játszott. Orbán Gábor külön eredménynek tartja, hogy a specializált termékkör aránya tavaly is emelkedni tudott a gyógyszergyártási tevékenységen belül, sőt az év végén egy jelentős akvizíción (a Janssen Evra fogamzásgátló tapasza) keresztül további lendületet tudott adni a termékportfolió megújulásának.

Annak ellenére, hogy a világjárvány továbbra is hatással van működésünkre, 2021-ben is eltökélten haladunk specialty gyógyszergyártási stratégiánk megvalósításának irányába

– mondta el a cégvezető.

A koronavírus-járvány hatásaival kapcsolatban a cég elmondta a közleményében, hogy a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóság/képesség tekintetében semmilyen romló tendenciát nem észlelt a cég.

Árazás

Februárban történelmi csúcsot döntött a Richter árfolyama és idén közel 17 százalékot emelkedett a papír, amivel magasan felülteljesítette a magyar piacot, a BUX ugyanezen időtávon alig 4 százalékos pluszt mutat. Ennek ellenére sem a szektortársakhoz képest, sem pedig a múltbeli árazási szintekhez képest nem tűnik drágának jelenleg a papír.

A Richter részvényei nem számítanak drágának előretekintő P/E ráta alapján historikus viszonylatban, sőt, az elmúlt 3 évben kifejezetten olcsók voltak a részvények. Jelenleg 13,3-szoros szinten forognak a részvények, ami elmarad a hosszú távú, 14-szeres átlagtól.

A legközelebbi szektortársakhoz képest diszkonttal forognak jelenleg a Richter részvényei, de ez nem szokatlan, az elmúlt egy évben alacsonyabb árazási szinten kereskedtek a Richter részvényeivel, mint a közeli szektortársakkal.

A nagy európai gyógyszergyártókhoz viszonyítva sem magas a Richter részvényeinek árazása jelenleg 2021-es P/E ráta alapján, a profitnövekedési várakozások tükrében főleg.

A 2021-es előretekintő EV/EBITDA-ráta alapján sem számítanak drágának a Richter részvényei a növekedési várakozások fényében a legközelebbi szektortársakkal és a nagy európai gyógyszercégekkel összehasonlítva.

Az árfolyam emelkedésével együtt az elemzők is felfelé húzták a Richter részvényeire vonatkozó céláraikat, bár az átlagos célár jelenleg elmarad az árfolyamtól, 8300 forint. A Refinitiv adatai szerint a Richtert követő 10 elemzőből 6 vételre ajánlja a papírokat, kettőnél pedig „strong buy” ajánláson van a papír. Mindössze két elemző van, aki nem javasolja vételre a részvényeket, tartás ajánlást fogalmaztak meg legutóbbi elemzéseikben.

