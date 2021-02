Újabb katasztrófára készül a sztárbefektető, aki rommá kereste magát a koronavírus-járvány alatt

A legendás befektető, Bill Ackman, még tavaly hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy a koronavírus-járvány kitörése előtt kötött néhány ügyletet, amin később rommá kereste magát, gyakorlatilag 100-szoros nyereséget ért el. Ezúttal úgy gondolja, hogy egy inflációs sokk és a kamatok meglepetésszerű emelkedése okozhat majd pánikot a piacokon, így már fel is készült erre az eshetőségre, és figyelmeztette a többi befektetőt is a lehetséges veszélyekre.

Bill Ackman már tavaly is bebizonyította, hogy remek megérzései vannak, akkor még a koronavírus-járvány kitörése előtt kötött biztosításokat különböző kötvényindexekre arra az esetre, ha nagyon elszállnának a hitelkockázatok.

Ezekre az ügyletekre a befektetési alapja 27 millió dollárt fizetett ki, majd a járvány berobbanása utáni pánikban 2,6 milliárd dollár nyereséget ért el rajtuk, vagyis 100-szor annyit, mint amennyit befektetett.

Ezzel gyakorlatilag minden idők egyik legjobb ügyletét kötötte, nem véletlen, hogy tavaly fel is került a legjobban kereső hedge fundosok listájára a sztárbefektető, mivel az alapja 83 százalékot hozott.

Most újabb kockázatot azonosított Ackman, ezúttal úgy gondolja, hogy megnőtt az esélye egy inflációs sokknak, ami a következő nagy meglepetést okozhatja a piacokon.

Ezzel kapcsolatban már egy ideje megindultak a találgatások, néhányan úgy gondolják, hogy csak átmeneti pánikról van szó, és Jerome Powell Fed-elnök is folyamatosan hangsúlyozza, hogy nem lát ilyen jellegű kockázatokat. Másrészt vannak olyanok, mint a 2008-as válságot megjósoló Michael Burry, aki meg egy hiperinfláció veszélyeire figyelmezteti a befektetőket. Ő volt az is ugye, aki már idejekorán beszállt a GameStop részvényeibe is még tavaly, mielőtt elkezdődött az őrület. Ackman szerint:

Már az idei év közepén is megugrást láthatunk majd az inflációban. A folyamat már elkezdődött, és ha elég sokat emelkednek a kamatok, akkor az piaci kockázatot jelenthet.

A sztárbefektető tehát olyan instrumentumokat vásárolt, amik egy meglepetésszerű kamatemelkedés esetén biztosítanak nagy kifizetéseket. Az ügylethez pedig még azt fűzte hozzá magyarázatképpen, hogy:

Az alap méreteihez képest nem veszíthetünk túl sokat az ügyleten, de ha igazunk van, akkor hatalmas nyereségeket fog hozni. Szeretnénk biztosítani magunkat egy nagy piacmozgató eseménnyel szemben.

A következő pénzügyi mentőcsomag mérete elérheti az Egyesült Államokban az 1900 milliárd dollárt is, ami további likviditást visz a rendszerbe, és megnöveli az inflációs kockázatokat. Emellett alacsony a kamatkörnyezet, és ha kiszabadulnak az emberek, akkor a kínálat nem fog tudni lépést tartani a hirtelen megnőtt kereslettel.

Végül a sztárbefektető óva intett mindenkit a nagy technológiai és a növekedési cégekkel kapcsolatban is, mivel az infláció ezek befektetői számára is további fájdalmakat okozhat. Ebből már az elmúlt napokban és tegnap is láthattunk ízelítőt.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Christopher Goodney/Bloomberg via Getty Images