A koronavírus-járvány ellenére is remek évet zárt a Duna House, jelentős osztalékfizetés jöhet

A Duna House a pénteki piaczárást követően tette közzé legfrissebb számait, a társaság éves árbevétele és adózott eredménye is nőtt tavaly a 2019-es évhez képest még a koronavírus-járvány ellenére is. Az üzletágak közül leginkább a pénzügyi termék-közvetítés bevételei ugrottak meg a legutóbbi negyedévben, de a franchise és a saját iroda szegmens is növekedni tudott. A jó eredmények után a menedzsment pótolja az elmaradt tavalyi osztalékokat, és majdnem annak a dupláját javasolja most, együttesen így részvényenként több mint 10 százalékot.