Bombaformában voltak az amerikai tőzsdék is

Raliznak az amerikai tőzsdék, feljebb került a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500 is, amely részben a kötvényhozamokra nehezedő nyomás csökkenésének, részben pedig a közelgő újabb nagy pénzügyi mentőcsomagnak köszönhető, miután az amerikai képviselőház elfogadta az újabb körös gazdaságélénkítő csomagot, amely most a szenátus elé került. Európában szintén jó hangulatban telik a hétfői kereskedés, amely hasonlóan a kedvezőbb kötvénypiaci mozgásoknak tudható be.