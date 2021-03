Érkeznek a jó hírek, bombaformában a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A technológiai részvények felülteljesítésével zárult végül a pénteki kereskedés a tengerentúlon, míg a Dow és az S&P 500 is mínuszban zárt. Ázsiában ezzel szemben egyöntetűen kedvező hangulat uralkodott, miután pénteken az amerikai képviselőház elfogadta az újabb körös gazdaságélénkítő csomagot, amely most a szenátushoz került. Európában szintén jó hangulatban telik a hétfői kereskedés, amely részben annak is köszönhető, hogy alábbhagyott a kötvényhozamok emelkedése, amely az elmúlt hetekben aggasztotta a befektetőket.