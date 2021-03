Szárnyalnak a kriptodevizák, 50 000 dollár felett a bitcoin

A remek tőkepiaci hangulatban a kriptodevizákat is előszeretettel zsákolják ma a befektetők, az összes jelentősebb kriptopénz jegyzése feljebb került a késődélelőtti órákban. Az emelkedést a nyolcadik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező litecoin vezeti, de a bitcoin is komoly emelkedést tudhat maga mögött, ismét 50 000 dollár fölött van az árfolyam.

Kimondottan jó hangulatban indult a kereskedés Európa tőzsdéin, a legtöbb ország vezető indexe jócskán feljebb került a kereskedésben. A kriptodevizák piacán is a bikáké ma a fő szerep, az összes jelentősebb coin jegyzése feljebb került a késődélelőtti órákban - a legjelentősebb árfolyam emelkedéseket alább láthatjuk:

Tulajdonképpen korrekcióként is felfoghatjuk a kriptodevizák mai emelkedését, az elmúlt hetekben ugyanis kimondottan rossz teljesítményt nyújtott például a bitcoin és az ethereum is. Mindez a tőkeáttételes pozíciók és a technikai okok mellett annak is betudható volt, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztere, Janet Yellen kritikusan beszélt a bitcoinról, kiemelve, hogy rendkívül "hatékonytalan" módja a tranzakciók lebonyolításának, de beszélt a kriptodeviza kedvezőtlen környezeti hatásairól és figyelmeztette a befektetőket a bitcoin rendkívül volatilis voltára is.

6,2 százalékos emelkedésével ismét 50 000 dollár fölé került a bitcoin jegyzése, a piaci kapitalizáció azonban még nem érte el az ezer milliárd dolláros szintet - persze amennyiben folytatódik az emelkedés, ez hamar bekövetkezhet.

A második legjelentősebb kriptodeviza, az ethereum jegyzése 8,4 százalékkal került eddig feljebb, ezzel együtt

idén már 120 százalékos a plusz a kriptonál,

jócskán lehagyva ezzel a bitcoint, ott ugyanis "mindössze" 78 százalékos pluszról beszélhetünk.

9 százalékos pluszával az emelkedést a nyolcadik legnagyobb kapitalizációval bíró litecoin vezeti, a mai teljesítménnyel együtt idén eddig 57 százalékot szárnyalt az árfolyam. Érdekesség egyébként, hogy a viccnek indult kriptodeviza, az Elon Musk által felhájpolt dogecoin eredetileg a litecoin "utódjaként" (fork) jött létre.

Címlapkép: 2021 Chesnot via Getty Images