761 lóerős elektromos terepkombit mutatott be a Porsche

Mindenképpen elektromos autót vennél, tetszik is a Porsche Taycan, de szűk a csomagtartó és nem vagy benne biztos, hogy a földutat is bírja az autó? Megveszed vagy inkább egy másik gyártónál nézel szét? Nem egy átlagmagyar dilemmája, de próbáljunk meg belehelyezkedni a helyzetbe. Eddig kénytelen lettél volna más gyártóknál szétnézni, de most eljött a te időd, mert nyáron érkezik a Taycan terepkombi változata, a Cross Turismo, megemelt hasmagassággal, murvás útra való terepmóddal, tágasabb csomagtartóval és a hátul ülőknek nagyobb fejtérrel. Hogy akkor most a szedán vagy a kombi változatot érdemes inkább választani? A nagyjából 40-70 millió forintos indulóárak mellett ez egy igazi first world problem. Pedig sokaknak tényleg dilemma, a Porsche arra számít, hogy például Norvégiában a vevők 70 százaléka inkább a kombit választja majd.

Ma mutatták be virtuálisan a Porsche legújabb elektromos modelljét, a Taycan könnyű terepezésre is alkalmas kombi változatát, a Cross Turismót. Az új modell alapból összkerékhajtással és légrugókkal érkezik, opcionálisan akár 3 centiméterrel megnövelhető hasmagassággal, így akár murvás terepen is használható. A kabinban a szedán változathoz képest nagyobb lett a hátul ülők fejtere, és a csomagtartó is, amely ledöntött hátsó ülésekkel akár több int 1200 liter rakteret ad (első + hátsó csomagtartó).

A Cross Turismót 4 változatban lehet majd kapni, ezek a 4, a 4S, a Turbo és a Turbo S. A piaci bevezetéskor, idén nyáron mind a 4 típus elérhető lesz majd.

A csúcsváltozat, a Turbo S maximális teljesítménye overboost funkcióval és rajtautomatikával 761 lóerő, a maximális nyomaték 1050 Nm, 0-100-ra 2,9 másodperc, 0-200-ra 9,7 másodperc alatt gyorsul. Az első és a hátsó tengelyt külön elektromotor hajtja, az első tengelyhez egy-, a hátsóhoz kétsebességes váltó csatlakozik.

A Cross Turismo hossza 4,97 méter, szélessége 1,97 méter, magassága pedig 1,41 méter.

Mind a 4 típus alapból 93,4 kWh-s akkumulátorral érkezik, mindegyik modell összkerék hajtású, és adaptív légrugókkal szerelt. Opcionálisan Off-Road Design csomagot is lehet majd rendelni, amivel a hasmagasság 3 centiméterrel megnövelhető, így a Cross Turismo akár könnyű terepezésre is elvihető. Egy murvás terepre szánt Gravel Mode-ot is tudnak az autók, amivel könnyebben mozognak kavicsos, sáros terepen.

Azoknak, akik bicikliket is szállítanának magukkal, a Porsche kerékpártartót is kínál, amivel akár 3 bicikli is szállítható a Taycannal, akár Porsche biciklik is, amikből kettőt mutatott be az autógyártó, az eBike Sport és az eBike Cross változatot.

A Cross Turismónak is fontos szerepe lesz abban, hogy a Porsche elektromosítsa a modellpalettáját, a cél az, hogy 2025-ben minden második eladott új Porsche tisztán elektromos vagy plug-in hibrid legyen. Tavaly egyébként az Európában eladott Porschék harmada már elektromos volt.

És, hogy mennyire lehet majd sikeres a Taycan kombi? Az eddigi visszajelzések alapján több piacon sikeresebb lehet, mint a szedán változat, a Porsche arra számít, hogy például Norvégiában a vevők 70 százaléka a Cross Turismót választja majd a Taycanok közül. A kombi változat 5 legnagyobb piaca az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Norvégia, Hollandia és Németország lehet.

Tavaly egyébként több mint 20 ezer Taycant adtak el, Norvégiában a Porsche eladásainak 70 százalékát már az elektromos modell adja, tavaly november elején már az ezredik Taycant adták át az országban, az elektromos modell segített abban, hogy a Porsche megduplázza az eladásait Norvégiában.

A Cross Turismo idén nyáron kerül az autószalonokba, Németországban az indulóár 93 635 euró, ami alapján a magyarországi alapár valahol 36 millió forint felett lehet, a csúcsváltozat pedig ennek akár a duplájába is kerülhet, a szedánból a Turbo S 73 millió forint felett indul.