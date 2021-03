Elmondta Orbán Viktor, hogy hány embert terveznek beoltani a következő hetekben

Április elejére 2,5 millió, május elejére pedig több mint 4,5 millió főt olthatnak be Magyarországon terv szerint – mondta el kétrészes Facebook-videójában Orbán Viktor és arra kért mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra.

Az éltünket két párhuzamos folyamat határozza meg, egyrészt zajlik a regisztráltak oltása, másrészt újult erővel támad a vírus harmadik hulláma. A célegyenesben vagyunk, most azért kell zárnunk, hogy minél hamarabb nyithassunk – mondta el Orbán Viktor és arra kért mindenkit, hogy regisztráljon az oltásra, mert akkor a beoltottak száma gyorsabban fog növekedni, mint ahogy a vírus támad.

Az oltás továbbra is önkéntes, csak azokat oltják be, akik regisztráltak. Eddig 2 816 554 fő regisztrált. Minden nap zajlik az oltás, ezen a hétvégén is és még húsvétkor is. Ezen a hétvégén elérjük az 1 milliós beoltotti számot, a terv szerint, amiből dolgozunk, 2,5 millió ember lesz beoltva Magyarországon április elejére, május elejére több mint 4,5 millió és utána a7 és 8 milliós számot is elérjük, ha regisztrálnak elegen és kérik a vakcinát – mondta el Orbán Viktor.