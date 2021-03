A Dunaferr saját maga vallotta be, hogy a csőd szélére kerültek

Egy múlt pénteki, agresszív, a Dunaferr vezetésének átvételét célzó akcióról adott ki közleményt a dunaújvárosi vasmű vezetése. Ebben több lényeges információt elárul saját magáról a társaságcsoport, ami nem éppen túl pozitív.

Agresszív támadást emleget a vállalatvezetés

"Hamisított okiratokkal próbálták újra megszerezni a Dunaferr irányítását – az újabb szélsőséges agresszió a vállalat bukását is okozhatja" címmel adott ki sajtóközleményt a Dunaferr, majd részletezi a múlt pénteki akciót.

A cégvezetés állítása szerint "március 5-én 15:00 óra körül a Tatjana Taruta köreihez tartozó Nataliya Bashinskaya és egy Franz Vladimir Habsburg-Lothringen néven bemutatkozó ukrán személy - több ukrán és magyar személy kíséretében - hamis meghatalmazásokkal próbáltak belépni a Dunaferr területére, hogy átvegyék a cég feletti irányítást".

"A Dunaferr azonnal ellenőrizte és ellenőriztette a meghatalmazásokat azok állítólagos kiállítójával, akik megerősítették, hogy a szóban forgó dokumentumok hamisak, hamisítottak! Az átadott dokumentumok között szerepelt például egy - szemmel láthatóan színes nyomtatóval hamisított - okirat, amely annak a Vnyesekonombanknak a nevében került kiállításra, amely nem is részvényese a Dunaferrnek, és melyben “Franz Vladimir Habsburg-Lothringen” kapott megbízást a részvényesi jogok gyakorlására. A hamisított irat miatt az orosz ügyészség időközben már eljárást is indított. Egy másik ugyanilyen kétséges dokumentum egy 5 évvel ezelőtt (!) kiállított „meghatalmazás”, amelyet állítólag a Steelhold, a Dunaferr 99,63%-ának ciprusi tulajdonosa adott egy, a Dunaferr-rel soha semmilyen kapcsolatban nem álló, ismeretlen személy számára. Minderről az elmúlt 5 évben senkinek sem volt tudomása, az állítólagos „meghatalmazás” viszont fura mód éppen most került felszínre" - részletezi a társaság.

Egy magyar, dr. Mikó István nevű ügyvéd, aki magát a Dunaferr új ügyvédjeként tüntette fel, SMS üzenetben kilátásba helyezte, hogy 2021. március 8-án szándékában áll birtokba venni a teljes üzemi és irodaépületet, és követelte a Dunaferr részvénykönyvének átadását ezen időpontig. A törvénytelen akciót személyes jelenlétével támogatta a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség gyárkapun kívüli elnök-helyettese, Győri Gábor, akit a Dunaferr tavaly elbocsátott. A Dunaferr megtagadta ezen személyek belépését a gyár területre.

Úgy tűnik tehát a fentiek alapján, hogy a tulajdonosi szembenállás folyamatának egy újabb állomására került sor múlt héten. Az előzményekről itt írtunk:

A Dunaferr vezetése azt írja, hogy a Taruta által vezetett köröknek egyetlen célja a vállalat eszközeinek megszerzése és nem a Dunaferr további üzemeltetése.

Nagy a baj - bevallotta a cég

A közleménynek vannak érdekes pontjai a fentieken túl. Több helyen ugyanis őszintén ismerteti a cég aktuális pénzügyi helyzetét, ami a kívülállók számára nem ismert, ugyanis a 2019-es beszámoló sem nyilvános.

Azt írta ugyanis most a cégvezetés, hogy "az európai üzleti világban ismeretlen, megdöbbentően fenyegető és agresszív fellépés visszafordíthatatlan károkat okozhat, és elbizonytalaníthatja a Dunaferr új befektetőjét is, amelynek szándékában áll és

képes is megmenteni a tönk szélére került vállalatot.

Vagyis bevallja, hogy a vasmű a csőd szélére került. A társaság nehéz helyzetéről hónapok óta írunk:

A cégvezetés azt állítja, hogy a vállalat megmentésének érdekében a magyar kormányzattal együtt nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy tető alá hozzák a vállalat túlélését jelentő megállapodást az új stratégiai partnerrel.

"A már lényegében aláírás előtt lévő megállapodást teheti most tönkre ez az újabb támadás, mert az agresszorok a hamis dokumentumokat eljuttatták a kormány, a különböző minisztériumok, bíróságok és a befektető részére is, ami elbizonytalanította a befektetőket, hiszen nem lehettek tisztában a dokumentumok hamis és jogellenes hátterével" - írta a Dunaferr vezetése.

Később úgy fogalmaznak, hogy a támadás nem jár majd sikerrel,

viszont jó lehet, hogy tönkretegye a Dunaferrt és ahhoz vezessen, hogy a vállalat – külső segítség híján – felélje utolsó erőtartalékait és forrásait is.

Az esetleges stratégiai partnerről, amely felmerült a Dunaferr megmentőjeként, épp a múlt héten írtunk:

A Dunaferr vezetése most újra, sokadjára megismétli: már sok szempontot sikerült rendezni és a vállalat megmentése már a küszöbön áll. "Az új befektető - néhány feltétel mellett - képes lenne áthidalni a teljes újrakezdésig tartó időszakot" - írták. Egyenesen úgy fogalmaznak, hogy "az új, pénzügyileg erős stratégiai partner már megegyezett a magyar kormánnyal, és gondoskodna a Dunaferr-ről ebben a jogi szempontból átmenetinek tekinthető időszakaszban, hogy az üzem pénzhez juthasson, a gyártás felpöröghessen".

A jövőt is előrevetíti a közlemény, ezek szerint ugyanis "az egyetlen még hiányzó elem az, hogy megfelelő jogi alap alakuljon ki az új befektető számára, hogy finanszírozni tudja a Dunaferr teljes működését. Ez a folyamat állami források nélkül, de a kormány ellenőrzése alatt menne végbe".

A Dunaferr vezetése szerint a múlt heti támadás csak tovább rontja a cég nehéz gazdasági helyzetét. Az agresszív átvételi kísérlet szervezői "folyamatosan károkat okoznak és veszélyeztetik a működést, valamint a stratégiai partnerrel történő eddig rendkívül eredményes tárgyalásokat, amely a Vasmű túlélésének és a közel ötezer munkahely megőrzésének egyetlen biztosítéka lehet".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán