Megtették a hatásukat az amerikai lépések: elkezdődött a Huawei visszaszorulása, és nem csak a mobilpiacon

Nem csak az okostelefonok piacán, de a cég számára kiemelten fontos hálózati eszközök piacán is teret veszített a Huawei tavaly a nyugati riválisokkal szemben Kínán kívül egy friss iparági elemzés szerint, ami azt jelzi, hogy az amerikai szankciók és a kínai vállalat elleni hadjárat kezdi éreztetni hatásait.

Csökkent a Huawei részesedése 2020-ban a hálózati távközlési eszközök piacán a Dell’Oro adatai szerint, 2 százalékponttal esett a részesedése az értékesítésekből Kínán kívül, 20 százalékra. Ezzel egyelőre meg tudta őrizni harmadik helyét, viszont nő a különbség a két élenjáró vállalattól, az Ericssontól és a Nokiától, amelyek mind a ketten növelni tudták piaci részesedésüket az elmúlt évben. Az Ericsson részesedése Kínán kívül 2 százalékponttal emelkedett, 35 százalékra, míg a Nokia piaci részesedése 1 százalékponttal bővült, 25 százalékra.

Az Egyesült Államok az elmúlt években súlyos szankciókat foganatosított a Huawei-jel szemben és szövetségeseire is nyomást gyakorolt, hogy hagyják ki az 5G-s hálózatfejlesztéseikből a kínai vállalatot, nemzetbiztonsági aggályokat megfogalmazva. Az Egyesült Államok mellett több ország, például Ausztrália, az Egyesült Királyság és más európai országok is tettek, vagy fontolgatnak korlátozásokat a Huaweire (akik egyébként a világ hálózati eszközök piacának 60 százalékát adják). Az Egyesült Királyság például kitiltotta a kínai vállalatot az 5G-s hálózatfejlesztésekből, így a brit távközlési óriás, a BT Group a Nokiával szerződött le végül.

Ennek hatása már látszódik a Huaweinél, és nem csak a telefonértékesítéseknél, ahol látványos, gyors visszaesést produkált a vállalat. Az okostelefonok piacán már csak az ötödik legnagyobb szereplő volt az év végén (pedig ideig-óráig a világ legnagyobb gyártója címet is meg tudta szerezni) és most az alaptevékenység, a mobil hálózati eszközök piacán is látszik már a visszaesés.

A jó hír a Huawei számára hogy ha a hatalmas hazai piacát, Kínát is hozzávesszük, akkor továbbra is a világ legnagyobb hálózatieszköz-gyártója a Huawei és még növelni is tudta a piaci részesedését tavaly.

Kínában tavaly az 5G- hálózatokhoz kapcsolódó megrendelések felét a Huawei nyerte el. Kisebb kínai riválisa, a ZTE 29 százalékos, az Ericsson pedig 12 százalékos piaci részesedést tudhatott a magáénak a távol-keleti országban. Az Egyesült Államok, amelyet valaha a legnagyobb piacának gondolt a Huawei, már csak a globális értékesítései harmadát adták.

A Huawei alapítója, Ren Zhengfei korábbi közlése szerint tavaly bár néhány piacról vissza kellett vonulniuk, a bevétel és a profit növekedni tudott tavaly, a járványhelyzet ellenére erősen alakultak a hálózati eszközök értékesítései.

