Ne is törődj a tőzsdei eséssel, ezekre az alapokra érdemes figyelni!

Kimondottan kedvezőtlen piaci mozgásokat láthattunk az elmúlt hetekben a vezető tengerentúli tőzsdéken, az emelkedő kötvényhozamok és a feléledő inflációs félelmek indíthatták el az egyesek szerint már régóta esedékes korrekciót. A lejtmenetben kimondottan rosszul teljesítenek a növekedési potenciáljuk alapján árazott részvények, ám ez az ideiglenes visszaesés nem jelenti azt, hogy csökkent volna az érdeklődés a technológiai vállalatok teljesítményét követő alapok iránt, sőt – érdekes elemzéssel állt elő egy amerikai befektetési bank.

Az egy-egy jól meghatározott és körülírható piaci szegmensre fókuszáló tőzsdén jegyzett befektetési alapok (ETF-ek) az elmúlt hetek korrekciója ellenére is remekül teljesítettek a mögöttünk álló 12 hónapban, egy új tanulmány szerint az érdeklődés egyre nagyobb lesz ezen ETF-ek irányában. A Brown Brothers Harriman & Co mai elemzése szerint

az ETF befektetők 80 százaléka tervezi növelni a kitettségét az úgynevezett “tematikus alapokban” világszerte.

A Cathie Wood által aktívan kezelt Ark Invest alapok forradalmasították a tematikus ETF-ek világát. A befektetési vállalat zászlóshajójának számító, nevéből is adódóan a diszruptív innovációs technológiákra fókuszáló ARK Innovation ETF egyre több intézményi- és kisbefektetőt “vonz magához”, ez persze nem is csoda, tekintve az ETF elmúlt egy éves teljesítményét. Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a tech-szektor vezette korrekció kimondottan rosszat tett ennek az alapnak, február közepe óta 23 százalékot esett az ARK Innovation ETF – de a tavaly március eleji szinthez képest így is 145 százalékos a plusz.

A Bloomberg adatai szerint

csak januárban és februárban több, mint 32 milliárd dollár folyt be a különböző tematikus alapokba,

ez messze a legjobb évkezdés volt. Ahogy egyre több új befektető árasztja el a tőzsdéket, az érthető és átérezhető narratívákat kínáló alapok irányába jelentős figyelem irányul.

A legkomolyabb érdeklődésre számot tartó tematikus alapok többek között az elektromosautó-szektort, a diszruptív technológiára fókuszáló cégeket, a felhőalapú szolgáltatásokkal operáló vállalatokat, a genomikában és a mesterséges intelligenciában jártas cégeket követik, ezek jellemzően mind növekedési potenciál alapon árazott részvényeket jelentenek. A Brown Brothers Harriman által megkérdezett 400 intézményi befektető, alapkezelő és pénzügyi tanácsadó válaszai alapján a technológia, a robotika és a mesterséges intelligencia lehet most a legérdekesebb.

Ryan Sullivan, a Brown Brothers Harriman globális ETF divíziójának alelnökének megfogalmazása szerint az lehet most a legérdekesebb kérdés, hogy hosszú távon velünk maradnak-e ezek a tematikus ETF-ek. Ezt mondta többek között:

…Ha megfordul a teljesítmény és vegyesen szerepelnek az alapok az elkövetkező 1-2 évben, alábbhagy vajon az érdeklődés, vagy kitartanak a befektetők?

Nos, az emelkedő kötvényhozamok apropóján nemrég elkezdődött korrekció mindenesetre jó próbája lehet a “befektetői hűségnek”, például az Ark fent említett alapja ugyanis 23 százalékot esett pár hét leforgása alatt, de a 6,3 milliárd dolláros nettó eszközértékkel bíró, felhő alapú szolgáltatásokat végző vállalatokra fókuszáló First Trust Cloud Computing ETF is közel 14 százalékot esett ugyanezen időszak alatt.

