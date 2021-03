Mire költik az állami ingyenpénzt az emberek? Pont arra, amire gondolod. És ez veszélyes

Több mint 400 ezer forintnyi pénzt kaphatnak egy összegben még márciusban az amerikaiak, amit gyakorlatilag arra költhetnek, amire akarnak. Persze sokan vannak olyanok, akiknek a túlélést jelenti az állami ingyenpénz, de ha a nagy átlagot nézzük, akkor a covid-válság alatti hónapokban brutális mértékben nőtt a lakossági megtakarítás, így az újabb stimulusra jogosultak nagy része kockázatosabb eszközökbe, például részvényekbe fektetheti az államtól kapott támogatást. Pedig a retail érdeklődés a tőzsde iránt már most is eufórikusnak mondható, ami általában lokális csúcsokat jelöl a raliban. Megvan annak a veszélye, hogy kevés tapasztalattal, de nagy önbizalommal rendelkező, tőkeáttételes pozíciókban pörgő, nagyobb esést még nem látott befektetők tömege állami pénzzel bedrogozva űzi-hajtja az irreális hozamokat.

Van pénz lóvéra

A múlt hét végén az Egyesült Államok szenátusa elfogadta a demokraták 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját, miután a képviselőház is megszavazza, már csak Joe Biden amerikai elnöknek kell aláírnia, erre pedig még a héten sor kerülhet, ez pedig azért is fontos, mert a munkanélküli programok vasárnap futnak ki, a koronavírus járvány miatt meggyengült amerikai gazdaságnak pedig további segítségre van szüksége.

A mentőcsomag több elemből áll, többek között

szeptember 6-ig heti 300 dollár munkanélküli segély azoknak, akik a járvány miatt vesztették el a munkájukat,

gyerekek után járó adókedvezmény meghosszabbítása,

bérleti díj támogatás,

350 milliárd dolláros segítség az államoknak, önkormányzatoknak,

és akár fejenként 1400 dolláros egyszeri juttatás.

Ez utóbbi az egyik legizgalmasabb része a csomagnak, hiszen a jelenlegi árfolyamon 434 ezer forintnak megfelelő összeget úgy kapja meg az amerikaiak nagy része várhatóan még márciusban, hogy azt gyakorlatilag bármire elkölthetik.

Hogy mire költik, arról a Deutsche Bank készített egy felmérést, amelyben online brókercégeknél vezetett számlák tulajdonosait kérdezték arról, hogy milyen arányban fektetnék be a tőzsdén az államtól kapott pénzt. A felmérés eredménye az, hogy a megkérdezettek

az egyszeri juttatás 37 százalékát a részvénypiacon fektetnék be.

Életkor alapján jelentős eltérések mutatkoznak, a

a 18-40 évesek az államtól kapott pénz 40 százalékát,

a 25-34 éves korosztályba tartozók 50 százalékát,

a 35-54 évesek 37 százalékát,

az 55 év felettiek pedig csupán 16 százalékát forgatnák meg a tőzsdén.

A felmérés alapján a magasabb jövedelműek az egyösszegű támogatás nagyobb részét fektetnék be a tőzsdén, a rövidebb távú tőkepiaci tapasztalattal rendelkezők bátrabban fektetnének be a részvénypiacon, mint azok, akik már hosszabb tapasztalattal rendelkeznek.

A felmérés egy kicsit csalóka, mert nem az átlag amerikait, hanem az online befektetési számlával rendelkezőket kérdezték meg, de a felmérés jól mutatja az irányt, az állami ingyenpénz sokakat megrészegít, és a lakossági megtakarítások általánosan emelkedő szintje mellett a plusz pénzzel szívesen kockáztatnak.

És ez a hatás nem is kicsi, a Deutsche Bank szerint a stimulus csekkekre szánt keret nagyjából 405 milliárd dollár, ha a modellt nagyon leegyszerűsítve az előbbi felmérés eredményeként kapott 37 százalékkal számolunk, akkor akár 150 milliárd dollár is landolhatna az amerikai részvénypiacon. Persze nem mindenkinek van kereskedési számlája azok közül, akik megkapják a támogatást, de ha azzal számolunk, hogy a jogosultak 20 százalékának van tőzsdei számlája, akkor még mindig 30 milliárd dollár lenne, ami akár rövid távon a tőzsdén landol.

Ez pedig ráerősíthet az elmúlt hónapokban látható folyamatokra, miközben az elmúlt években jellemzően nettó tőkekiáramlás történt az amerikai részvénypiacon, Joe Biden győzelme óta rekordközeli a tőkebeáramlás, itt hathat pozitívan a lakossági vételi erő.

Úton a pénz a tőzsdére

Már eddig is megtalálták az útjukat az állami támogatások a részvénypiacokra. A Deutsche Bank felmérésében a megkérdezettek valamivel több mint fele válaszolta azt, hogy az államtól korábban kapott stimulus csekkekből részvényekbe fektetett, a 35 évesnél fiatalabbaknál ez az arány több mint kétharmad volt. Itt is jellemzően a kisebb jövedelemmel, és a tőzsdén még kevés tapasztalattal rendelkezők fektettek be nagyobb arányban a tőzsdén.

Ráadásul a friss hús, a fiatal és kevés tapasztalattal rendelkezők jellemzően nagy tőkeáttétellel játszanak kockázatos pozíciókban.

A tőkeáramlási statisztikák is megerősítik a részvénypiacok iránti fokozott érdeklődést. Az EPFR adatai szerint egy hét alatt 22,2 milliárd dollár áramlott részvényekbe, az azt megelőző héten pedig 46,2 milliárd dollárnyi tőke, ami minden idők harmadik legmagasabb értéke. A kumulált 16 heti tőkebeáramlás 414 milliárd dollár volt, ami új rekord. Egyébként a nagy rotáció itt is működött, miközben általában véve jelentős tőke áramlott a teljes részvénypiacra, a legnagyobb tőkebeáramlás a value, a small cap és a nyersanyagkapcsolt szektorokba történt, vagyis a lakossági befektetők is elsősorban a gazdaság újranyitásából profitáló vállalatokat, szektorokat preferálták.

Mekkora a veszély?

A történelmi tapasztalatok alapján a rali (lokális?) csúcsát is jelölheti az, amikor a lakossági befektetők érdeklődése kiemelkedő a részvénypiacok iránt, az egyik veszélyt tehát az jelentheti a mostani raliban, hogy

A statisztikák alapján egyre nagyobb az aránya a piacon azoknak a befektetőknek, akik jellemzően kevés tőkepiaci tapasztalattal rendelkeznek, ismereteiket a közösségi oldalakon szerzik be, és előszeretettel nyitnak tőkeáttételes pozíciókat. Ha jön az esés, ezeket a pozíciókat vélhetően nagy fájdalmak után zárják majd, az előbb-utóbb bekövetkező tőzsdei korrekció begyorsulását pont az ilyen befektetők, és pozícióik okozhatják.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tőzsdei árfolyamok alakulása nem egyirányú utca, de ezt az újonnan érkező lakossági befektetők közül sokan még nem tapasztalták meg. Egyedi termékekben, például a tech papírokban, az elektromosautó-gyártók részvényeiben, vagy a GameStophoz hasonló sztorikban már igen, de a piac egészén, amikor a világ vezető részvényindexei esnek heteken, hónapokon keresztül, 10 százalékot meghaladó mértékben, még nem. Sokan fognak meglepődni, ha jön egy igazi korrekció.

Másrészt ahogy haladunk előre az időben, és a lakossági és intézményi befektetők is kezdik kifeszíteni magukat, és portfóliójukban egyre kevesebb készpénzt tartanak, felmerül a kérdés, hogy honnan lesznek majd új vevők, akik táplálják a rali folytatódását? Az is eredményezhet esést, ha kvázi elfogynak a vevők.

Az eddigi játék az volt, hogy a kimaradásból való félelem miatt (FOMO, fear of missing out) minden korrekciót meg kellett venni. És mivel sokan így gondolkodtak, ezért érdemi esés nem is tudott kialakulni a tőzsdéken.

De jön majd olyan esés, amikor a hulló kés elvágja az utána nyúló kezeket.

Címlapkép: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images