Szárnyaltak kedden az amerikai technológiai cégek, 20%-ot ugrott a Tesla papírja

A tegnapi rossz teljesítményt követően nagy felpattanás történt kedden az amerikai tőzsdéken, különösen a Nasdaq és a technológiai részvények teljesítettek jól, de nagyot ralizott a Tesla is. Ennek oka főként az volt, hogy újra estek a hosszabb amerikai kötvényhozamok, így ez javította főként a technológiai cégek megítélését. Emellett az amerikai szenátus által elfogadott 1900 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagot szerdán a Képviselőház is jóváhagyhatja, így rövidesen elindul a pénz kiosztása, ami szintén táplálta a jókedvet. A Nasdaq 3,6%-os szárnyalása november óta a legnagyobb volt, igaz előtte bő 10%-os esés volt az utóbbi hetekben összesen. Az ázsiai börzéken vegyes mozgások voltak míg Európában a kezdeti iránykeresést követően szintén határozott emelkedés következett be, a BUX azonban mínuszban zárt.