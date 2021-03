Vakcinaháború: önzetlen világmegmentő akció, vagy csak a profit számít?

Az elmúlt egy év arról szólt, hogy a lezárások és a járvány által kiváltott gazdasági válság alatt reménykedve figyeltük, mikor lesz végre biztonságos és hatásos vakcina a koronavírus ellen. Mindenki bízott benne, hogy a megszokott 10 év körüli fejlesztési időszak lerövidül, de még a legoptimistábbak sem hitték, hogy 2020 végén már megkezdődhet az oltás a nyugati országokban. Számos nagy gyógyszercég és kisebb biotechnológiai vállalat is becsatlakozott a versenyfutásba a hatásos vakcináért, példátlan erőforrásokat és összegeket vetettek be állami pénzekkel megtámogatva azért, hogy minél előbb legyen engedélyezett koronavírus-vakcina a piacon. De nyilván nem csak azért tették mindezt a gyógyszergyártók, hogy megszabadítsák a világot a veszélyes vírustól, hanem azért is, mert pénzt akartak keresni, komoly dollármilliárdok forognak kockán, aki nyer, az nagyot szakíthat, aki pedig elbukik, az jelentős veszteségeket szenvedhet el, a kutatásokba ölt milliárdokon túl a reputációjuk is sérül.

Pfizer, BioNTec, AstraZeneca, Sinopharm, csak néhány példa azon vállalatok közül, amelyeknek a nevét egy évvel ezelőtt világszerte vagy akár Magyarországon még nem sokan ismerték, mostanra viszont szinte mindenki gyógyszeripari szakértőként ismeri nem csak a nevüket, de esetleg még azt is, hogy milyen hatásmechanizmusú koronavírus-vakcinát állítanak elő (legtöbbször persze meggyőződés szerint csak azt, hogy jó vagy rossz az az oltóanyag). Ismert márkanevek lettek a fenti listán felsoroltak, joggal gondolhatnánk, hogy az "emberiség megmentői" a tőzsdén is menő vállalatok, és a részvényeiket széttépték a befektetők, a valóság azonban nem ez, meglepő módon a Pfizer, az AstraZeneca vagy a Sinopharm árfolyama most lejjebb áll, mint 2020 elején. Megnéztük, hogyan alakult a fontosabb vakcinafejlesztők részvényárfolyama, mit gondolnak a papírjukról az elemzők, mekkora potenciál van még bennük.

Általánosságban elmondható, hogy a vakcinafejlesztők közül a kisebb biotechnológiai vállalatok részvényei komolyabb mozgásokat mutattak, mint a nagy gyógyszergyártóké. Ez magyarázható azzal, hogy míg a soktermékes nagyvállalatoknál kisebb lehet a súlya a koronavírus-vakcinák bevételeinek, addig a kisebb cégeknél ez hozhatja meg az áttörést, felrobbanhat a bevételük és a profitjuk a járvány előtti szintekről a következő években.

Jelenleg 12 koronavírus-vakcina van a világon, amely legalább már egy országban engedélyt kapott és 22 vakcina jár a klinikai tesztelések hármas (nagymintás) fázisánál, vagyis amelyek a legközelebb állnak az engedélyeztetéshez, amennyiben bebizonyosodik, hogy biztonságosak és hatékonyak. Ezek között az élen járó vakcinafejlesztők között 11 tőzsdei vállalatot találunk:

Az amerikai Pfizer és a német BioNTech közösen fejlesztett vakcinát, ez volt az első vakcina, amit az Egyesült Államok és az EU engedélyezett és decemberben már meg is kezdték az oltásokat vele. A Pfizer részvényeivel a New York-i tőzsdén, a BioNTech részvényeinek pedig a Nasdaq a fő piaca.

A Moderna szintén decemberben kapta meg az Egyesült Államok engedélyét a szükséghelyzeti alkalmazásra, majd januárban az EU is zöld utat adott a vakcinának. A Moderna részvényei a Nasdaqon forognak.

szintén decemberben kapta meg az Egyesült Államok engedélyét a szükséghelyzeti alkalmazásra, majd januárban az EU is zöld utat adott a vakcinának. A Moderna részvényei a Nasdaqon forognak. Az AstraZeneca és az Oxford Egyetem közösen fejlesztett vakcinájával az Egyesült Királyság már decemberben oltott és mostanra az EU is engedélyezte. Az AstraZeneca részvényeinek fő piaca a londoni tőzsde, de szó van róla, hogy az Oxford Egyetemmel közös vakcinafejlesztő részlegét leválasztják és tőzsdére viszik elsődleges részvénykibocsátással.

A Johnson & Johnson egydózisos vakcinája az Egyesült Államokban engedélyezett eddig, a papírok fő piaca a New York-i tőzsde.

A kínai vakcinafejlesztők közül a CanSino Biologics és a Sinopharm az a két tőzsdei vállalat, amelynek már van legalább a világ egy országában engedélyezett vakcinája, a két vállalat részvényei a hongkongi tőzsdén forognak.

és a az a két tőzsdei vállalat, amelynek már van legalább a világ egy országában engedélyezett vakcinája, a két vállalat részvényei a hongkongi tőzsdén forognak. Ezeken kívül négy olyan tőzsdei vállalat van még, amelyeknél előrehaladottak a fejlesztések és már a fázis 3 klinikai teszteknél járnak. A Novavax fehérje-alegység vakcinát fejleszt, az Anges és az Inovio DNS-alapú vakcinával kísérletezik, míg a Curevac a Pfizerhez és a Modernához hasonló technológiájú mRNS-vakcinát fejleszt. A Novavax, az Inovio és a Curevac részvényeivel a Nasdaqon lehet kereskedni, míg a japán Anges részvényeinek fő piaca a tokiói tőzsde.

A 11 részvény közül valósággal felrobbant a Novavax árfolyama, míg 2020 elején még csak 4 dollár alatt jártak a részvények, addig most már közel 175 dollár az árfolyam. Szintén többszörözött a Moderna, a Cansino, a BioNTech és az Inovio árfolyama. A nagy gyógyszeripari óriások viszont alulteljesítők voltak, a Pfizer és az AstraZeneca részvényei például estek a tavalyi év eleje óta. Az élen járó vakcinafejlesztők közül a leggyengébben a Sinopharm teljesített, a kínai vállalat papírjai 38 százalékot zuhantak.

Van még tere az emelkedésnek?

Az elemzői célárak alapján van még tér az emelkedésre az élen járó vakcinafejlesztőknél, egy kivételével az összes papírnál az árfolyam emelkedését várják a medián célár alapján.

Az elmúlt egy év olyan sztárpapírjainál, mint az Inovio, a Novavax, vagy a Moderna, további, 50 százalék feletti emelkedés jöhet.

Mekkorát nyerhetnek a vakcinafejlesztők?

Bár több vakcinafejlesztő szájából hallottuk az elmúlt években, hogy a profit csak másodlagos szempont és felelősségtudatból (is) fejlesztik a vakcinákat a már világszerte több mint 2,6 millió életet követelő koronavírus ellen, az elemzői várakozások alapján mindegyik vállalatnál erőteljes bevétel-és profitnövekedés jöhet 2021-2022 során.

Pfizer

A Pfizer 2020-ban egy erőteljes bevétel-és profitcsökkenést szenvedett el, ami az egyik üzletág leválasztásának számlájára írható. (Az Upjohn-üzletág számaitól tisztítva mind a bevétel, mind a profit emelkedett 2020-ban az előző évhez viszonyítva.) A megelőző hét évben inkább csak stagnáltak a Pfizer bevételei, ehhez képest az idei évre nagy ugrást várnak az elemzők, 2020-hoz képest közel 50 százalékkal növekedhet a cég bevétele. A nettó eredmény tekintetében hasonló ugrást várnak a Refinitiv konszenzusában szereplő elemzők, 2022 és 2023 ugyanakkor már a bevételek és a nyereség stagnálásáról szólhat.

Johnson & Johnson

A Johnson & Johnsonnál szintén az előző években megszokotthoz képest erősebb növekedés jöhet idén a bevétel és a profit tekintetében, 10 százalék feletti emelkedést várnak az elemzők és arra számítanak, hogy az elmúlt években látott emelkedő trend kitart a következő évekre is. A vállalatnál mára a gyógyszergyártás vált a legnagyobb bevételű és a legdinamikusabban növekvő üzletággá (a fogyasztási termékek és az orvosi eszközök divíziók mellett).

AstraZeneca

Az AstraZenecánál a bevételek és a profit csökkenő tendenciát mutatott 2011 óta, a trendforduló 2019-ben jött el a vállalatnál és az elemzők várakozásai szerint a bevétel és a nyereség dinamikus növekedése eltarthat még néhány évig a vállalatnál. Az idei évre 17 százalékos bevételnövekedés mellett 30 százalékos profitemelkedést várnak az elemzők a konszenzus alapján.

BioNTech

A kisebb biotechnológiai vállalatoknál egyértelműen meghatározó hatása van a koronavírus-vakcinák sikereinek. A BioNTech, amely a Pfizerrel közösen fejlesztett vakcinát és amelynek vezetője a nagy áttörést jelentő mRNS-technológia kidolgozásában résztvevő magyar származású Karikó Katalin, brutális bevételnövekedést várnak idén az elemzők. Már tavaly is közel négyszereződött a vállalat bevétele a vakcinafejlesztési együttműködésnek köszönhetően, idén pedig a 15-szörösée ugorhat a cég bevétele és nyereséges lehet a vállalat.

Moderna

A Modernánál hasonló növekedést várnak az idei évre az elemzők, a bevétel közel a húszszorosára emelkedhet. A vállalat mRNS-technológiával működő vakcinája a Pfizer vakcinájához hasonlóan kimagasló hatékonyságot mutatott és a cégnél több vírus ellen folyik jelenleg mRNS-vakcina fejlesztése, például a zika, a HIV és az influenza vírusa ellen is.

Sinopharm

A kínai Sinopharmnál folytatódhat az elmúlt években látott növekedés az elemzők szerint. A vállalat hagyományos technológiával készült, inaktivált vírust alkalmazó koronavírus-vakcinája meglehetősen megosztó. Egyrészt sokat kritizálták amiatt, hogy még azt megelőzően elkezdték Kínában alkalmazni, hogy lezárultak a fázis 3 klinikai tesztek, másrészt a jelenleg elérhető vakcinák közül magasan a legdrágább a kínai vakcina, az AstraZenecához képest több mint tízszeres az ára.

Novavax

A Novavax vakcinájának vizsgálatát már megkezdte az Európai Gyógyszerügynökség február elején, így hamarosan várható az engedélyezése, ha megfelelőek az eredmények. Az amerikai vállalatnál tízszeres bevételnövekedést várnak idén az elemzők és a következő években masszívan nyereséges lehet a cég.

Inovio

Az Inovio valamelyest lemaradt a versenyben, még csak most kezdi meg az Egyesült Államokban a fázis 3 teszteket, és ez lehet az első DNS-alapú oltás, amit engedélyeznek. Ennek megfelelően az elemzők nem is várnak különösebben nagy növekedést még a cégnél idén, inkább csak 2022-től robbanhatnak be a bevételek és az eredmények.

Árazás

A jelentős árfolyamemelkedés ellenére az árazási szintek nem magasak az élen járó vakcinafejlesztőnél, ha a 2021-es előretekintő P/E rátát nézzük. Ez egyrészt annak tudható be, hogy a nagyobb vállalatoknál az árfolyam nem szállt el, a kisebb biotechnológiai cégeknél pedig az árfolyam szárnyalása mellett az elemzői profitvárakozások is megugrottak. Az S&P 500 indexhez viszonyítva jóval alacsonyabb árazási szinteken forognak most az első számú koronavírus-vakcinák fejlesztői, de még az S&P gyógyszer/biotechnológia index árazásához képest sem drága a papírok többsége. A Moderna,a Novavax és a Sinopharm például egyszámjegyű 2021-es P/E rátán forog.

