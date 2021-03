Gigászok harca, jön a hatalmas gólem a Tesla és Musk ellen

Komoly átalakuláson megy keresztül az autóipar, egyre gyorsabban terjednek az elektromos autók, nem csak a tradicionális autógyártók, de új belépők, élen a Teslával is ezen az új pályán versenyeznek. A mobiltelefon-gyártóknál az a helyzet, hogy van az Apple, amelyik saját ökoszisztémát hozott létre, és igyekszik a hardvert és a szoftvert is kézben tartani, amivel egyrészt elképesztően hatékonyan működik, mint vállalat, és a termékei is kiemelkedően hatékonyak, de ami ennél is fontosabb, az iparági profit oroszlánrészét az amerikai cég teszi zsebre. Mellettük működik sok gyártó, amelyek nem saját operációs rendszert használnak, hanem Androidot, ők jóval kevesebb profitot termelnek, de közülük is kiemelkedik a Samsung, amelyik brutális volumenben gyárt mobilokat, és még valamennyi pénzt is keres vele. A UBS szerint hamarosan az autóiparban is valami hasonlót láthatunk majd, a Tesla lesz az autóipar Apple-je, a Volkswagen pedig a Samsung, ez a két gigász tarolhatja le a jövő autópiacát.

Apple, az okostelefon-piac csúcsán

Ha okostelefonokról van szó, akkor mindig nagy vita tárgyát képzi, hogy iOS vagy Andorid. Lényegében mondhatjuk azt, hogy operációs rendszerek terén ez a két pólus létezik, hiszen a globálisan értékesített okostelefonok több mint 99 százaléka ezekkel a rendszerekkel fut, bár az Alphabet Androidja azért ennek a szegmensnek jóval nagyobb szeletét birtokolja, a Statcounter szerint 71,9 százalékot, míg az Apple iOS-rendszere csak 27,3 százalékot.

Ennek ellenére az okostelefon-értékesítési trendek szerint az Apple a piac egyre nagyobb szeletét tudhatja magáénak. A 2020-as negyedik negyedévben már az Apple volt a világ legnagyobb okostelefon-gyártója a maga 21 százalékos piaci részesedésével.

Mindeközben az iparági profitok több mint kétharmadát vágja zsebre az iPhone gyártója, ami brutálisan magas ahhoz képest, hogy mekkora a piaci részesedése.

De mégis mi az Apple titka?

Röviden az, hogy igazából az Apple nem mobilgyártó, hanem egy szoftver- és dizájncég. Már egy ideje elkezdődött a vállalat átalakítása, mely során a fogyasztói elektronikai mércével mérve brutálisan magas marzzsal (35,1%) rendelkező hardver üzletág mellett felépítették a teljesen szoftver alapú szolgáltatások üzletágat (Apple Music, Apple TV és más előfizetős szolgáltatások), amely már a második legnagyobb bevételi forrást jelenti az Apple számára, és természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy közel 68 százalékos a bruttó marzs ebben a szegmensben.

Emellett arról sem szabad elfeledkezni, hogy ahogy korábban is említettük, az okostelefonok világában két pólus van: iOS és Android. A különbség pedig nagy, hiszen az Androidos piacon óriási a verseny, és ezért az árazási ereje is csökken a különböző gyártóknak, iOS rendszerrel ezzel szemben csak az Apple készülékei működnek, így a saját szoftver a másik óriási előnye a cégnek,

ami egyben belépést is jelent a cég saját ökoszisztémájába.

Tesla, az autóipar Apple-je

A UBS szerint az autógyártásban is hasonló jöhet, mint a mobiltelefonok piacán, és a Tesla lesz az autóipar Apple-je. A két cég között már most is számos hasonlóságot találunk, mint például a karizmatikus vezetőket, vagy az elemzői megítélést. A Morgan Stanley veterán elemzője írt korábban arról, hogy sokan úgy tekintenek most a Teslára, mint 20 évvel ezelőtt az Apple-re. Egy olyan cégnek tartják a Teslát, amelyik máshogyan gondolkodik és elképesztően innovatív egy olyan iparágban, amely nagyon is rászorul az innovációra. Épp ez volt a helyzet az Apple-nél is, a telefonok piacán az érintőképernyős megoldással elsők voltak a szegmensben, a Tesla pedig szintén első a tisztán elektromos autók kizárólagos volumengyártásával.

Emellett látszik az is, hogy mindkét cég szereti egy kézben tartani a legfontosabb funkciókat, a Tesla maga tervezi és gyártja az autók karosszériáját, valamint az autókban futó szoftvert is házon belül fejleszti. Az Apple szintén házilag fejleszti az iOS-t, most már egyes chipeket is, és maga tervezi meg a készülékeinek fizikai dizájnját. Emellett mindkét cég az elsődleges fókuszba a felhasználói élményt helyezi,

nem véletlen épült ki hasonló kultusz a termékeik körül.

Szintén ehhez a termék- és márkakultuszhoz köthető, hogy még az olyan eseményeken is az Apple-ről és Tesláról beszélnek, ahol nincsenek is ott a cégek termékei. A Portfolio is rendszeres résztvevője a barcelonai Mobil Világkongresszusnak így első kézből tudhatjuk, hogy annak ellenére, hogy az eseményen az Apple hivatalosan sosincs jelen, mégis mindenki róluk beszél, hozzájuk hasonlítja a termékeit. Ugyanez mondható el a világ nagy autókiállításairól, például a Frankfurti Autószalonról is, a Tesla termékei ott sincsenek az eseményen, de mégis mindenki arról beszél, hogy a Model 3-hoz vagy a Model S-hez képest épp hol tart a saját autója.

Egy másik hasonlóság a két cég között a termékek által kiépített ökoszisztéma. Az Apple esetében itt a kapcsot az iOS jelenti, ami összeköti az iPhone-t, a Macet, és más termékeket és szolgáltatásokat. A Tesla esetében az energia jelenti ezt a kapcsolatot, a cég napelemei, energiatárolói és elektromos autói között, a cég által telepített közúti töltőállomásokról már nem is beszélve. Lényegében a Teslánál már most minden elérhető ahhoz, hogy valaki teljesen megújuló energiából közlekedjen, és ami talán ennél is fontosabb, hogy

egyelőre nincs olyan autógyártó, amely tervezi, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak hasonló kombinációját nyújtsa.

Végül pedig érdemes azt is kiemelni, mindkét cég kifejezetten jó termékeket gyárt. Ha megnézzük az első iPhone-t és összehasonlítjuk az akkori telefonokkal, akkor fényévnyi a különbség. Ugyanez mondható el a Tesláról, amikor a Model S és a Model X megjelent, összehasonlíthatatlan volt az akkori elektromos autókkal, jelenleg pedig az önvezető szoftver az, amiben a Teslának gigászi az előnye a versenytársakhoz képest.

De akkor ki lesz a Samsung vagy az Android?

Tegyük fel, hogy a Tesla lesz az autóipar Apple-je, vagy az iOS. De akkor ki lesz a Samsung, vagy az Android? A UBS szerint az egyértelmű válasz a kérdésre

a Volkswagen.

A svájci bank szerint 2040-re, az elektromos autók penetrációja az autópiacon elérheti a 100 százalékot, tehát addigra az összes újonnan eladott autó elektromos lehet. A bank elemzői szerint az autóértékesítés globális vezetői a Tesla és a Volkswagen lehetnek, és a német autóipari óriás már jövőre felzárkózhat Elon Musk cégéhez az eladásokban, amikor is mindkét gyártó 1,2 millió darab autót adhat el.

Tavaly egyébként a Volkswagen már megelőzte a Teslát az európai piacon, ami jelenleg Kína mögött a világ második legnagyobb EV-piaca. Ebben a kulcsfontosságú régióban a VW 20-25 százalékos piaci részesedéssel bír.

A UBS szerint a Volkswagen emellett a legjobb átalakulási sztori az tradicionális autógyártók között, ami az elektromos járművekre való átállást illeti.

Szerintünk autógyártóként most kell all-int nyomni. Az egész a minél gyorsabb skálázhatóságról szól, mivel a méret lesz a profitabilitás mögötti mozgatórugó

- mondta Patrick Hummel, a UBS elemzője.

A bank szerint 2025-re gyártási költség paritás lesz az elektromos és benzines járművek között, míg jelenleg a drágább EV-k gyártási költségei közel 5 ezer dollárral meghaladják a hagyományos autókét. Emellett az EV-kre vonatkozó átlagos operatív marzs a mostani 1 százalékról 7 százalékra nőhet, ami marzs paritást jelentene az elektromos és hagyományos járművek között négy éven belül.

Az egyik kulcsterület, amin a Volkswagen a Tesla előtt jár, az EV-platformjának a skálázhatósága. Ezzel szemben a Tesla szoftvere számít az egyik legnagyobb hosszútávú előnynek, de az integrált elektromos hajtásrendszer, a „könyörtelen mérnöki munka”, a digitalizáció és az önvezető funkciók mind a Teslát erősítik a UBS szerint.

Vezet a Volkswagen, de jön fel a Tesla

Nem könnyű feladat a Teslát egy hagyományos autógyártóhoz viszonyítani, hiszen leginkább egy autókat gyártó tech cégről beszélünk. A Tesla gigantikus piaci kapitalizációjából az látszik, hogy a befektetők is sokkal inkább az előbbiekben taglalt sztorit árazzák, amelyben a cég a világ vezető mobilitási szolgáltatója lesz. Ezzel szemben a Volkswagen részvényei konglomerátum diszkonton forognak, ami azt jelenti, hogy az árfolyam nem feltétlenül tükrözi a céghez tartozó vállalatbirodalmat és az abban rejlő potenciált, ezért is jóval alacsonyabb a Volkswagen piaci értéke.

Ha a bevételeket nézzük, akkor megerősítést nyernek az előbbi feltevések, hiszen a Tesla árbevétele effektíve töredéke a Volkswagenének és bár a különbség várhatóan csökkenni fog a következő években, hiszen a Tesla bevételének növekedési ütem nagyobb, a várakozások szerint még 2022-ben is durván ötször akkora bevételt fog generálni a német óriás.

Hasonló a sztori az adózott eredménynél, mint a bevételek esetében, bár itt az idei évben és a következőkben arányaiban jóval kisebb a Tesla lemaradása, mint az árbevételben. Profit tekintetében mindkét cégnél komoly növekedésre lehet számítani, és a Teslánál az évekig tartó veszteséges működést a következő években masszív profitnövekedés válthatja fel. A várakozások szerint 150 százalékkal nőhet a Tesla profitja a következő években, míg a Volkswagen egészen pontosan duplázhatja az adózott eredményét a következő két évben.

Látszik, hogy a Volkswagen profitmarzsa az elmúlt években stabilan az 5 százalékos szint környékén mozgott, viszont a Tesla a várakozások szerint ennél jóval magasabb, 9-10 százalékos profitmarzsot is elérhet a következő években. Ez részben annak tudható be, hogy a Tesla az autópiac felső szegmensét célozza, ahol a magasabb profitok vannak, míg a Volkswagen volumengyártó révén jellemzően alacsonyabb marzsokat képes elérni az autók versenyképesebb árazása miatt.

Összességében tehát könnyedén elképzelhető az a forgatókönyv, mely szerint a Tesla az autógyártók Apple-jévé válik, hiszen már most is rengeteg hasonlóságot találunk a két cég között. Talán egy dolgot érdemes még kiemelni, ami viszont egy óriási különbség köztük:

az Apple nem gyártja a saját termékeit.

Ehelyett kiszervezi a gyártást az olyan beszállítóknak, mint a Foxconn. Van viszont egy kis autógyártó cég, amelyik pontosan ezt a modellt követi, megtervezik az autókat és kiszervezik a gyártást, nem is akarnak saját autókat gyártani, és éppen a Foxconnal szerződtek le hetekkel ezelőtt. Ez a kis cég a Fisker, és ha nekik sikerül működésre bírniuk ezt a bérgyártó modellt, akkor viszont óriási felfordulás jöhet az egész autóiparban. Egyébként tudunk is pont egy cégről, amelyik valószínűleg kihasználna egy ilyen lehetőséget.

Annyit segítünk, hogy NEM gyárt iPhone-t.

Címlapkép: Win McNamee/Getty Images