Hold: a tartósan magas infláció alaposan átformálhatja a részvénypiacokat

Megugró inflációra és további részvénypiaci rotációra számít a Hold – derült ki az alapkezelő csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az alapkezelő szakemberei arról beszéltek ma, hogy a nagy növekedési sztorik lassulása és a value részvények felé való rotáció a következő időszakban is folytatódhat, aminek a fő mozgatórugója az infláció megugrása és a hozamemelkedés.

Az alapkezelő szerint egy atipikus válságról beszélhetünk, és a 2008-as pénzügyi válsággal szemben, most nem csak a monetáris politika, de a költségvetési politika is lépett, emiatt pedig elkezdett jelentősen megnövekedik a széles értelemben vett pénzmennyiség, a nagy kérdés pedig az, hogy lesz-e ebből elszálló infláció.

A Hold szerint a gazdaság újranyitása teremthet egy egyszeri nagy inflációt, az viszont kérdéses, hogy ez mennyire lesz tartós. Önmagában az infláció nem jelent veszélyt az eszközáraknak, de tartós infláció mellett szigorúbbak lehetnek a jegybankok, ami a reálhozamok emelkedését hozhatja magával.

Az alacsony kamatkörnyezet és a pénzbőség buborékokat teremtett a részvénypiac bizonyos szegmenseiben, ilyenek a például a napelemes cégek, az elektromos autó részvények, vagy a technológiai papírok. Viszont ahogy a reálhozam emelkedik, úgy ereszkedik lejjebb a lufi is, ennek egyik iskolapéldája, amit a Teslánál is láttunk az elmúlt időszakban.

A Hold szerint a 30 éve csökkenő inflációs trend most megtörhet és a következő évtizedben emelkedni fog az infláció és a kamatkörnyezet. Épp ezért több reáleszközt érdemes a portfóliókban tartani, például ingatlant, a nyersanyagokat, vagy részvényeket, azon belül is az úgynevezett value részvények.

A Pfizer vakcinájával nagy rotáció indult a részvénypiacokon, a value részvények felé, ami egyelőre ciklikus változás, de a Hold szerint jó esély van rá, hogy strukturális változásról van szó. Az alapkezelő szerint ilyen value részvényeket könnyebb találni a nyugat-európai és közép-kelet-európai piacokon, mint az Egyesült Államokban. Szektorszinten a várt kamatemelés az energia és bankszektor számára lehet kedvező, de a biztosítók is szenvednek az alacsony kamatkörnyezet miatt, így a fordulat nekik is előnyös lehet.

Bár alapvetően a részvénypiac számára kedvezőtlen az emelkedő kamatkörnyezet, a Hold szerint érdemes különbséget tenni a különböző szektor között, nagy valószínűséggel a jövőben a growth részvények gyengesége az egész piacon meg fog látszani, hiszen ezeknek a súlya óriásira nőtt a value részvényekhez képest a nagy indexekben, mindeközben pedig a felszín alatt a value részvények, vagy értékalapú befektetések felülteljesítők lehetnek, főleg ha azt is számításba vesszük, hogy a value részvények a növekedési részvényekhez képest nagyon mélyen vannak értékeltségben.

Címlapkép: Mario Tama/Getty Images