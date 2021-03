Megérkezett a forgószél a tőzsdékre, újra az érték a menő

Total

A francia Mol részvényei már a járvány kitörése előtt eső trendbe került, a pandémia csak olaj volt a tűzre a papírok piacán. Miután a medvék kitombolták magukat, ősszel trendforduló történt. Az első időszak konszolidációja kissé elhúzódott, de végül sikerült kitörni a 34 és 38 euró közötti sávból, ráadásul egy héttel azelőtt, hogy a főbb indexek ugyanezt tették volna. A 40,1 és a 41,9 eurós szintek jelentik most az első támasz és eladási szinteket. A szűk sáv jó lehetőséget mutat arra, hogy szorosabb kockázatkezelés mellett is lehessen időzíteni a kitörés idejére. Elképzelhető, hogy erre még várni kell néhány hetet, az ATR is azt jelzi, hogy még nem nyugodott meg teljesen a piac, ami általában megtörténik ciklikus jelleggel a hasonló mozgások esetén.

ENI

Az elmúlt években az olaszoknak sem jött be a fosszilis energiahordozók elégetése és a melléktermékek levegőbe juttatása. Hasonlóan a Totalhoz, ez a papír is most tört ki, de van két fontos különbség. Egyrészt ezt még a francia kollégák előtt megtette - így szintén a széles piaci indexek előtt is. Másrészt a korábbi években sokkal inkább a földbe döngölték a részvényt, amely az elmúlt évet a bázisa felépítésével töltötte, és ennek legfontosabb ellenállását törte át 10 eurónál pénteken. Ez egy igen erős hosszútávú vételi jelzés. Lefelé éppen ez a 10 eurós szint jelenti most már a fontos támaszt, felfelé csak a korábbi napi maximum, azaz 10,35 euró egy nagyon enyhe ellenállás. Onnantól már csak a 13 euró ébreszthet emlékeket a befektetőkben, ha időközben a külső tényezők nem kényszerítik más szintekre a papírt.

Shell

Európa legnagyobb árbevételű vállalatának sem termett sok babér az utóbbi években, ami a részvényárfolyamot illeti. Az ENI esetéhez hasonlóan itt is eső trend volt a jellemző, ami újabb sebességfokozatba kapcsolat a járvány kitörésével. A bázis kiépítése itt is megtörtént, ugyanakkor a legfontosabb ellenállás áttörése még várat magára. Jó hír, hogy az árfolyam ennek közvetlen közelében jár, és késznek látszik arra, hogy a 18,9-es szintet bármikor áttörje. Némileg zavaró az összképben, hogy a rövidtávú túlvettséget és túladottságot mutató indikátorok itt teljes csődöt mondtak, ezért a kisebb időtávú kereskedés extra kockázatokkal jár. Ha valaki mégsem bír magával annak enyhe támaszt jelenthetnek a 18,1 és 17,5 eurós szintek, valamivel erősebbet a 17 euró.