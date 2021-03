Pluszban zárt Amerika

Komoly átalakuláson megy keresztül az autóipar, egyre gyorsabban terjednek az elektromos autók, nem csak a tradicionális autógyártók, de új belépők, élen a Teslával is ezen az új pályán versenyeznek. A mobiltelefon-gyártóknál az a helyzet, hogy van az Apple, amelyik saját ökoszisztémát hozott létre, és igyekszik a hardvert és a szoftvert is kézben tartani, amivel egyrészt elképesztően hatékonyan működik, mint vállalat, és a termékei is kiemelkedően hatékonyak, de ami ennél is fontosabb, az iparági profit oroszlánrészét az amerikai cég teszi zsebre. Mellettük működik sok gyártó, amelyek nem saját operációs rendszert használnak, hanem Androidot, ők jóval kevesebb profitot termelnek, de közülük is kiemelkedik a Samsung, amelyik brutális volumenben gyárt mobilokat, és még valamennyi pénzt is keres vele. A UBS szerint hamarosan az autóiparban is valami hasonlót láthatunk majd, a Tesla lesz az autóipar Apple-je, a Volkswagen pedig a Samsung, ez a két gigász tarolhatja le a jövő autópiacát.