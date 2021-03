Újra a történelmi csúcs közelében a bitcoin

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt két hét remek teljesítményével a bitcoin szépen csendben visszakapaszkodott a korábbi történelmi csúcsok közelébe, és már 57 ezer dollár fölé is benézett. Sikerült tehát hamar ledolgoznia a korábbi zuhanást, és március eleje óta nagyot ralizik. Technikai szempontból a hosszú távú emelkedő trend pedig továbbra is töretlen, emellett pedig fundamentális oldalról is egyre több a biztató jel.