Dézsából öntik a pénzt a gazdaságra, érkezhet az újabb üzemanyag a bitcoin-vonathoz

Múlt héten az amerikai kongresszus elfogadta az 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot, amelyet Joe Biden idő előtt alá is írt. Sokan számítanak arra, hogy a korábbiakhoz hasonlóan most is a pénz egy része a tőkepiacokra fog kerülni, hiszen a lakosság a járványhelyzet miatt lényegében nem képes azt elkölteni, így inkább megtakarításra fordítja. A nagy kérdés viszont az, hogy mely befektetési eszközök piacára fog megérkezni az addicionális tőke.