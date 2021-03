Erre figyelnek most a befektetők - Nagy súlya lehet a döntésnek

Rosszul kezdték a mai kereskedést a vezető tengerentúli tőzsdék, a nyitásban az S&P 500 és a Nasdaq is lejjebb került, előbbi 0,4, míg utóbbi 1,1 százalékkal, emelkedni tudott azonban a tegnap mínuszban záró Dow, jelenleg 0,1 százalékos a plusz az indexnél.

Nagyon fontos döntés előtt áll az amerikai jegybank, mivel az elmúlt hetekben jelentős kötvénypiaci hozamemelkedés zajlott le Amerikában is és várják a befektetők az útmutatást, hogy az inflációs kilátásokról mit gondoljanak. Ha továbbra is azt a képet sugallja a Fed, hogy hagyja a célon is átmenetileg túlszaladni az inflációt, akkor az dollárgyengülést és részvénypiaci emelkedést hozhat, ha viszont azt érzékelteti, hogy lát közép távon is inflációs kockázatokat és ezért kész akár majd az eszközvásárlások, vagy a kamatok terén is idővel lépni, akkor az dollárerősödést és részvényesést válthat ki.