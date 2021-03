Sebességet vált a Volkswagen, dupla annyi elektromos autót adnának el idén

Tegnap vázolta fel a terveit a Volkswagen csoport azzal kapcsolatban, hogy hogyan szorongatnák meg a Teslát a jövőben. Ma pedig a Volkswagen márka CEO-ja, Ralf Brandstätter nyilatkozott az idei kilátásokkal kapcsolatban. A tervek szerint megdupláznák az elektromos autók értékesítését, valamint csökkentenék a költségeket és jelentős összeget szánnak a digitalizációs befektetésekre is a következő években.

A Volkswagen csoport, amely több márkanevet is magában foglal, többek között az Audit vagy a Skodát, még tegnap jelentette be nagyszabású tervét, aminek keretében 2025-re piacvezetővé válnának az elektromos autó értékesítésekben. A társaság idén megduplázná az elektromosautó-eladásait, 2021-ben 1 millió autó értékesítését tűzték ki célul csoport szinten. Emellett fél tucat akkumulátorgyárat is építenének Európában, és bővítenék a töltőinfrastruktúrát is egyebek mellett.

Ma pedig nyilatkozott a Volkswagen márka CEO-ja, Ralf Brandstätter is (az egész csoport vezetője Herbert Diess):

Sikeresen menedzseltük a koronavírus-járvány kihívásait fegyelmezett költségkontroll mellett, és erős árbevételt értünk el.

A Volkswagen 2021-ben 450 ezer elektromos autót szeretne értékesíteni, ami a tavalyi számok duplája lenne.

Az operatív marzs 3-4 százalék között alakulhat, de 2023-ig 6 százalékra tornásznák fel.

A társaság 2,7 milliárd eurót költött tavaly a jövő technológiáira, amely segíthet a digitalizációs célok elérésében. A Volkswagen emellett a költségeire is igyekszik odafigyelni, tavaly 1 milliárd euróval csökkentették a fix kiadásokat. Ez pedig meg is látszott az eredményeken, a negyedik negyedévben elért 1,4 milliárd eurós működési eredmény már magasabb volt, mint a 2019 hasonló időszakában elért.

Az idei rendelések tekintetében sem rossz a kép, február végéig már 23500 igénylés érkezett csak az új ID.4 modellre Európában.

Az első autókat március végén szállítják majd le. További modellek is érkeznek majd még idén. A Volkswagen 2025-ig 16 milliárd euró befektetést valósítana még meg a digitalizáció és elektromobilitás területén.

A VW árfolyama ma közel 3 százalékot emelkedett, idén már 40 százalékos pluszban áll.

(Volkswagen)

Címlapkép: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg via Getty Images