Megszólalt a kormány: néhány héten belül jöhetnek az első lazító lépések, teljes nyitás nyárra várható

A fertőzésen átesettek számával Gulyás kapcsolatban elmondta, hogy hivatalosan félmillió felett van a fertőzöttek száma, de a látenica mértéke nagyon kérdéses, 4-szeres, de akár 10 szeres is lehet, vagyis másfél millió, de akár egyes szakértők szerint 5 millió is lehet a valóságban az fertőzésen átesettek száma. A bizonytalanság azért is jelentős, mivel "sunyi" vírus, van, akinél alig okoz tüneteket. Mi a ma reggeli elemzésünkben hatszoros szorzóval számoltunk, tehát az igazolt fertőzöttek hatszorosát vettük ahhoz, hogy mennyien eshettek át tünetmentesen a betegségen.

Gulyás emlékeztetett, hogy hivatalosan 6 hónapig lehet védettnek tekinteni azt a személyt, aki igazoltan átesett a fertőzésen (a védettségi igazolvány is ennyi időre szól), de mi a mindennapi gyakorlat és az oltási tapasztalatok alapján (a háziorvosok már a 3-4 hónapja a fertőzésen átesetteket is oltják) inkább óvatossági alapon csak az utóbbi 3 hónapban igazolt fertőzötteket vesszük figyelembe a védettségi kör becslésénél.