Müller Cecília: Messze nincs még itt a nyitás ideje

Nagyon sok variáns bukkan fel, ezek egy része fontos és lényeges, mert a vírus egy lényegi részét megváltoztatja és járványügyi szempontból is jelentős, mivel új feladatokat ad. Mivel a brit mutáns terjedése a jellemző most Magyarországon, ezért nagymértékben nőhet a fertőzöttek száma. Nehéz hetek állnak előttünk, a járványmatematikusok modellje szerint is még 1-2 nehéz hétnek nézünk elébe és a tegnapi szennyvízadatok is azt mutatják, hogy még a fertőzöttek számának növekedésével kell számolnunk a következő hetekben - mondta el Müller Cecília.