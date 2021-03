Kitört az Alteo, folytatódik a trend

Az Alteo volt tegnap a hazai részvénypiac vezető papírja: az árfolyama több mint 7%-kal került feljebb a kereskedési nap során. A piaci kapitalizáció immár meghaladja a 23 milliárd forintot. Az emelkedésben komoly szerepet játszhatott az a szerdai bejelentés, miszerint a részvény március 22-től a BUX komponensek közé kerül.

Ahogy nemrég megírtuk, az Alteo erős trendben alakított ki egy emelkedő háromszög alakzatot, ami pozitív jel volt. A tegnapi kitörés a folytatódás egyértelmű megerősítését jelenti. Ennek előjele volt a hét eleji erősödés, illetve az, hogy a rövidtávú fordulatot jelző PPO és annak mozgóátlaga keresztezte egymást. Az 1200 forintos ellenállással elbajlódott az árfolyam bő két hónapot, és egy esetleges visszatesztelés során ez jó eséllyel támaszként is szolgálhat. A forgalomra sem lehetett panasz, hiszen több mint 50 000 részvényre történt üzletkötés, amely az elmúlt hetekben megszokottnál lényegesen magasabb volt. Fontos ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a megelőző hónapokban jónéhány olyan nap is volt, amikor ennél sokkal magasabb is volt a kereskedés volumene, így további erős vételi napok újabb megerősítése nem árthat az árfolyamnak. Tekintettel arra, hogy a tegnapi nap mindenkori csúcsot is jelent, új ellenállást egyelőre nem látni a grafikonon, ezt a várható további emelkedés konszolidációja alakíthatja ki a következő hetekben.

A hosszútávú, havi bontású, teljesítményt mutató grafikonon jól látszik, hogy amíg a részvény sokáig csak oldalazott, illetve a járvány miatt tavaly tavasszal esett, novembertől egy erős emelkedő trend kezdődött el benne, és azóta közel megduplázta az árfolyamát. A jelentős mértékben növekvő befektetői érdeklődés a piaci okok mellett annak köszönhető, hogy megtörtént egy nagyon kedvező tőkeköltségű kötvénykibocsátás, erős fundamentumok, megbízható és stabil menedzsment van a cégnél, valamint a tevékenység az utóbbi időben még inkább megfelel a pozitív ESG szűrés kritériumainak.

Címlapkép forrása: Getty Images