Meglepő húzás a Fed-től, vegyesen zárt Amerika

Alapvetően mérsékelt mozgásokat látunk ma a FAANG részvények árfolyamában, a Facebook viszont jelentősen felülteljesítő ma. Ez részben annak is betudható, hogy a Facebook alapítója és vezérigazgatója, Mark Zuckerberg nagy magabiztossággal állítja, hogy a közösségi média vállalat át fogja vészelni azt az adatvédelmi változtatást, amit az Apple idén eszközölt. Az Apple iOS 14 operációs rendszerét használók tavasztól könnyebben tudják az alkalmazások követési tevékenységét blokkolni az iPhone-okon és az iPadeken, ezzel megnehezítve a hirdetések targetálását az olyan alkalmazásoknak, mint a Facebook. Korábban azt prognosztizálta a Facebook, hogy már az első negyedéves számokon nyomot hagyhat ez a lépés, most viszont Mark Zuckerberg azt állítja, hogy akár jól is kijöhet belőle.