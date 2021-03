Már a nyaralást tervezed? Ezekbe a városokba repülhetsz idén nyáron Magyarországról

A tomboló koronavírus-járvány és a terveknél lassabban haladó oltási programok közepette bizonytalan még, hogy hova utazhatunk a nyáron, milyen nyaralásokkal tervezhetünk karanténkötelezettség nélkül. Mindenesetre a több mint egy éve jelentősen csökkentett kapacitásokkal üzemelő légitársaságok már készülnek a turizmus remélt fellendülésére, a Wizz Air a héten több új járat elindítását is bejelentette a nyárra. Összeszedtük, hogy a három nagy diszkont légitársaságnál hova lehet jelenleg foglalni Magyarországról a nyári hónapokra, hogy milyen célállomások és járatok szerepelnek jelenleg az easyJet, a Ryanair és a Wizz Air menetrendjében.

A három legnagyobb európai diszkont légitársaság, az easyJet, a Ryanair és a Wizz Air júliusi menetrendjét vettük alapul, csak a közvetlen járatokat jelenítjük meg.

easyJet

A három nagy európai diszkont légitársaság közül az easyJet a legkisebb szereplő a magyar légiközlekedési piacon és úgy tűnik, hogy a járvány utánra várható kilábalás időszakát sem arra akarja felhasználni a légitársaság, hogy a magyar piacon részesedést szerezzen. Mindössze néhány célállomást kínál Budapestről júliusra az easyJet, London és Amszterdam mellett 2 francia és 2 svájci városba lehet jelenleg az easyJetnél közvetlen járatra foglalni Budapestről.

Az easyJetnél 2021 júliusára foglalható járatok Budapestről ország város Egyesült Királyság London, Manchester Franciaország Lyon, Párizs Hollandia Amszterdam Svájc Bázel, Genf *közvetlen járatok, forrás: easyJet, Portfolio

Bázel, Svájc, forrás: Getty Images

Ryanair

A Ryanair nyári kínálatában több klasszikus görög, olasz és spanyol nyaralóváros szerepel, de Franciaországba és az Egyesült Királyságba is tervez több járatot üzemeltetni nyáron az ír diszkont légitársaság. A legtöbb, heti 21 járatot Londonba kínálja júliusra a Ryanair Budapestről, Milánóba 12 járatot tervez üzemeltetni, és napi egy járat van a nyári menetrendben Brüsszelbe, Prágába, Tel-Avivba és Rómába.

A Ryanairnél 2021 júliusára foglalható járatok Budapestről ország város Belgium Brüsszel Charleroi Ciprus Páfosz Csehország Prága Dánia Koppenhága, Billund Egyesült Királyság London Stansted, East Midlands, Manchester, Bristol, Edinburgh Franciaország Párizs Beauvais, Marseille Provence, Bordeaux Görögország Athén, Korfu, Kréta, Míkonosz, Preveza-Aktion, Szaloniki, Zákintosz Írország Dublin, Cork Izrael Tel-Aviv Jordánia Amman Málta Málta Németország Berlin Brandenburg Olaszország Milánó Bergamo, Róma, Palermo, Cagliari, Nápoly, Pisa, Rimini Portugália Lisszabon, Porto Spanyolország Madrid, Barcelona, Valencia, Malaga, Gran Canaria, Palma, Sevilla Svédország Göteborg Ukrajna Kharkiv, Odessza *közvetlen járatok, forrás: Ryanair, Portfolio

Gran Canaria, forrás: Getty Images

Wizz Air

A legszélesebb körű kínálattal a Wizz Air jelentkezik a nyári szezonra, ami a célállomások számát illeti, jelenleg Budapestről 26 különböző országba kínál járatokat júliusi indulással a Wizz Air, összesen 64 városba. A klasszikus mediterrán nyaralócélpontokra, mint Spanyolország, Görögország vagy Olaszország, több városba közlekedtet járatot nyáron a Wizz Air. Több görög sziget közül is választhatunk, mint Kréta, Korfu, Rodosz, vagy Szantorini, de az Olaszországhoz tartozó Szicília és Szardínia is szerepel a kínálatban, a spanyol szigetek közül pedig vehetünk repülőjegyet jelenleg Ibizára, Mallorcára, vagy a Kanári-szigetekre is. Budapestről Londonba közlekedik a legnagyobb sűrűséggel a menetrend szerint a Wizz Air, heti 15 járatot kínál jelenleg júliusra, emellett napi rendszerességgel indulnak majd járatok Eindhovenbe, Tel-Avivba és Milánóba is.

Alghero, Szardínia, forrás: Getty Images

Viszontag nagy az átfedés a Ryanair és a Wizz Air nyári európai célállomásai között, de a Wizz Air több, Európán kívüli járatot is kínál Budapestről a nyárra, például Abu-Dzabiba, Dubajba, Azerbajdzsánba, Grúziába vagy Kazahsztánba.

A Wizz Airnél 2021 júliusára foglalható járatok Budapestről ország város Azerbajdzsán Baku Belgium Brüsszel Charleroi Bulgária Burgasz, Szófia Ciprus Lárnaka Egyesült Arab Emírségek Abu-Dzabi, Dubaj Egyesült Királyság Birmingham, Edinburgh, Liverpool, London Észak-Macedónia Szkopje Franciaország Nizza, Párizs Görögország Athén, Kréta (Hanía, Iráklio), Korfu, Míkonosz, Rodosz, Szantorini, Szaloniki, Zákintosz Grúzia Kutaiszi Hollandia Eindhoven Izland Reyjavík Izrael Tel-Aviv Kazahsztán Nur Sultan Lengyelország Varsó Chopin Málta Málta Montenergó Podgorica Németország Berlin Brandenburg, Dortmund Norvégia Oslo Olaszország Alghero (Szardínia), Bari, Bologna, Catalina (Szicília), Milánó, Nápoly, Róma Oroszország Kazán, Moszkva, Szentpétervár Portugália Lisszabon, Porto Románia Marosvásárhely Spanyolország Alicante, Barcelona, Castellón, Ibiza, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Tenerife Svájc Bázel Svédország Göteborg, Malmö, Stockholm Ukrajna Kharkiv, Kijev, Lviv, Odessza *közvetlen járatok, forrás: Wizz Air, Portfolio

A Wizz Air nem csak Budapestről, hanem Debrecenből is üzemeltet menetrendszerinti járatokat, júliusra jelenleg több célállomásból lehet választani. A héten Szantorini is bekerült a kínálatba, emellett például a ciprusi Lárnaka és Palma de Mallorca is a célállomások között van.

A Wizz Airnél 2021 júliusára foglalható járatok Debrecenből ország város Ciprus Lárnaka Egyesült Királyság London, Luton Franciaország Párizs Beauvais Görögország Szantorini Hollandia Eindhoven Izrael Tel-Aviv Spanyolország Palma de Mallorca *közvetlen járatok, forrás: Wizz Air, Portfolio

Szantorini, forrás: Getty Images

Számos tényező függvénye, hogy nyáron már utazhatunk-e, hogy az egyes országok feloldják-e a korlátozásokat, így azoknak, akik a nyárra repülőjegy vásárlását tervezik, érdemes lehet egyelőre olyan jegyopciókat választani, amelyek lehetővé teszik az utazás dátumának módosítását pluszköltségek nélkül.



A légitársaságoknak már nagy szükségük lenne egy erős nyári szezonra, a több mint egy éve tartó készpénzégetés után, amit a járvány hozott a szektorba. A Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség várakozásai szerint az év első fele még gyenge lehet a légitársaságoknál és egyelőre a nyári foglalások is jóval alacsonyabbak, mint a járvány kitörése előtt az év azonos időszakában voltak. Február végén például a július-augusztusi időszakra 78 százalékkal kevesebb a foglalás érkezett, mint két évvel korábban.

Címlapkép: Paleocastica, Korfu, forrás: Getty Images