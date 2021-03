Mit várhatunk a részvényektől a járvány elleni védekezés mintaországában?

Izraelben a héten átlépte az 59%-ot azon lakosok aránya, akik már legalább az első, és az 51%-ot azok aránya, akik már a második oltásukat megkapták a koronavírus ellen fejltesztett Pfizer BionTech vakcinával. A járvány főbb mutatói látványosan zuhannak, és szinte folyamatosan jelentik be a korlátozások feloldását. A Magyarországéval hasonló nagyságrendű lakossággal rendelkező országban a második hullámban a mostani hazaival vetekedő napi új fertőzésszám volt jellemző, de a decemberben beindult oltási kampány megtette a hatását és a harmadik hullám a Közel-keleti országban végül nem is következett be. Az új esetek száma drasztikusan visszaesett, bár még mindig magasabb, mint 1000 fő naponta. Vajon hogyan reagálta le az izraeli piac néhány izgalmasabb papírja a járvány és az oltások hatásait?