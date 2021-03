Határozott emelkedéssel zártak a vezető amerikai indexek, betettek Powell szavai a bitcoinnak

Az elmúlt hetekben láthatóan megzuhantak a növekedési és a technológiai részvények, illetve az elektromosautó-gyártók közül is sokan, köztük a Tesla is. Ezt követően némileg magára talált a részvény, és emelkedett is az árfolyam, de a korábbi csúcsok még továbbra is messze vannak, ráadásul közben a befektetési és a gazdasági környezet is változik. Egy elemzőház, az Ark Investment, azonban hajmeresztően magas célárral rukkolt elő a napokban, ami számos elemző szemöldökét alaposan megemelte. Az alapkezelő ugyanis azt sem tartja kizártnak, hogy 2025-re a mostani értékének több mint 4-szeresét is érheti a Tesla. Sokan azonban ezt a valóságtól elrugaszkodottnak tartják, és kritikával illették az elemzés több pontját is, sőt, volt olyan, aki egyenesen kamunak nevezte az egészet.