Eljött a nap: tudunk bitcoinból Teslát venni!

Elon Musk szokásához híven a Twitteren számolt be róla, hogy mostantól bitcoinból is tudunk Teslát venni.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

A jelenlegi 56 ezer dolláros bitcoin árfolyammal számolva egy bitcoin tokenből bőven kijön egy Performance kiszerelésű Model 3, melynek ára 48 190 dollár, de akár egy Model Y Performace verzió is kijön belől, amely 53 190 dollárba kerül. A fizetés viszont egyelőre csak az USA-ban érhető el, az Egyesült Államokon kívül "az év későbbi részében" válik elérhetővé a bitcoinos fizetés Musk szerint.

A fizetés elfogadásához a Tesla Musk bejegyzése szerint „belső” és „nyílt forráskódú szoftvert” használ, és hozzátette, hogy a Tesla közvetlenül működtet bitcoin node-okat. Emellett a Teslának fizetett bitcoin megmarad bitcoin formában, azt nem konvertálják át hagyományos fiat devizára.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.