Ratatics Péter: Több vasat is tartunk a tűzben

A Mol fogyasztói szolgáltatások szegmense kiválóan teljesített tavaly, minden idők legmagasabb EBITDA-ját produkálta a koronavírus-járvány ellenére is. Az oltási bizonyítvánnyal pedig nyárra beindulhat az autós turizmus, amiből a benzin és a dízel is profitálhat. Az év végére növekedni fog az elektromos töltők és a Fresh Cornerek száma is. Öt éven belül pedig 2200-ra emelkedhet a töltőállomások száma a régióban a jelenlegi 1900-ról – mondta el Ratatics Péter, a Mol csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak.