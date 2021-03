Újraindul a hullámvasút? Folytatódik a GameStop-saga

Tegnap megismerhettük a reddites kisbefektetők által még az év elején felsztárolt GameStop negyedik negyedéves gyorsjelentését. A számok az elemzői várakozásokat is alulmúlták, ez önmagában viszont még nem biztosíték arra, hogy ma lefelé fog megindulni az árfolyam – nagyon komoly csapkodást láthattunk a kereskedés utáni órákban, egy ilyen felfokozott és érzelemdús hangulatban elég lehet egy-egy kiírás a mozgalom atyjától, hogy újra induljon a januári “hullámvasút”.

A tegnapi kereskedés utáni órákban tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a texasi központú GameStop, a legfontosabb mutatókban alulmúlta a vállalat teljesítménye az elemzői várakozásokat: bevétel soron 2,12 milliárd dollárt tudtak felmutatni a várt 2,21 helyett, az egy részvényre jutó eredmény pedig 1,34 dollár lett az elemzők 1,43 dolláros becslésével ellentétben.

Míg a Wall Street-i profi befektetők felkészültek a rossz teljesítményre – tegnap 6,5 százalékot esett ugyanis a jegyzés -, mindeközben a közösségi médiában

a GameStop fanatikusai készen álltak arra, hogy megünnepeljenek bármit (is), amit a videojáték kiskereskedő cég szállít.

Egészen frenetikus volt a hangulat a wallstreetbets reddites felületén, tulajdonképpen a Coachella virtuális, befektetői megfelelőjévé igyekezték tenni a negyedéves számok közzétételére szolgáló konferenciát.

Ami pedig a jövőbeli terveket és a kilátásokat illeti, a vezetés elmondása szerint “megerősítette” a pénzügyi pozícióját a vállalat, az évet 635 millió dolláros készpénzállománnyal fejezték be, ezzel “megalapozva a soron következő átalakulást”. Ennek szellemében egy komoly lépést be is jelentettek tegnap a GameStopnál: Jenna Owens, az Amazon teljesítési igazgatója lesz ugyanis a videojáték-kiskereskedő új operatív igazgatója.

A negyedéves konferencia kezdete előtt fél órával már jelentősen túl volt terhelve a GameStop rendszere, a felfokozott érdeklődés közepette számos részvénytulajdonost zárt ki vagy éppen engedett be a felület az eseményre - ez a körülmény leginkább derűvel töltötte el a reddites befektetőket, a posztolók szerint mindez bizonyította ugyanis a közösség méretét és erejét.

Tovább borzolta még a kedélyeket “Roaring Kitty” kiírása, a Reddites mozgalom atyja egyébként kimondottan régen, két hete posztolt utoljára a csoportban – most a befektetési számlájának idei alakulásáról tett közzé egy pillanatképet, amin jól látható, hogy bár csak tegnap 2 millió dolláros veszteséget szenvedett el a pozícióin, ennek ellenére is

közel 24 millió dolláros pluszban van idén Roaring Kitty, ami közel 900 százalékos profitot jelent

– illetve jelentene, ha most megválna befektetésétől Keith Gill, amire persze vélhetően nem fog sor kerülni. A kiírás hatására mindenesetre 11 százalékos pluszba is került a kereskedés után a GameStop árfolyama.

Forrás: reddit.com

A frenetikus partihangulat azonban nem tartott sokáig, gyorsan jött a “shortosok visszavágása”, és ezzel a jegyzés visszaesése –

magyar idő szerint este 8-kor már több, mint 15 százalékos volt a mínusz

a kereskedés utáni adatok alapján, ez kimondottan negatív hangulatú piacnyitást vetítene alapvetően előre a mai kereskedésben. Persze a GameStop papírja körül nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy normális esetben várnánk – bőven benne van a pakliban, hogy újabb short squeeze-t kiáltva az árfolyam pumpálásába kezdenek ma a redditesek, egy szó mint száz, ma kifejezetten érdekes lesz figyelni az árfolyam alakulását.

Címlapkép: Alexi Rosenfeld/Getty Images