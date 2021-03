Magyar gyárak a negyedik ipari forradalomban - Hatékonyságnövelés digitalizációval, hogyan lehetséges ez?

Az ipar 4.0 a magyar iparvállalatok számára a digitalizációnak köszönhetően hatékonyságnövelést jelent, mégpedig a meglévő eszközpark és munkaerő megtartása mellett. Már a közepes méretű vállalatok is hatékonyabban használhatják fel rendelkezésre álló szűkös erőforrásaikat, ha a kockás füzetben vagy manuálisan rögzített adatok helyett a gépekben lévő szenzorokból kinyert és a meglévő szakértői rendszerekből származó, egységesített adatok alapján tervezik meg és ellenőrzik a termelésüket, illetve ezek alapján hozzák meg üzleti döntéseiket. Minderről Gém Péterrel, a 4iG szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk, aki március 31-ei konferenciánkon előadást is tart a témában. Érdemes regisztrálni az ingyenes eseményre!

A cél a hatékonyság növelése

A magyar gyártóvállalatok általánosságban véve kapacitásszűkében vannak, és hatékonyságot szeretnének növelni. Miközben a munkaerőpiaci helyzet feszes, a rendelkezésre álló eszközpark lecserélése pedig komoly beruházást jelentene. Gém Péter, a 4iG szakértője szerint gyakran 10-15 éves PLC-k (programozható logikai vezérlők, melyek a gyártógépek automatikus működését szabályozzák), gyártó- és fröccsöntőgépek üzemelnek a magyar gyárakban a sorokon:

ezekkel kell dolgozni, és ezekből kell kihozni a legtöbbet.

Ha ipar 4.0-ról beszélünk, akkor kritikus kérdés, hogy a meglévő eszközeit egy gyártó vállalat hogyan tudja digitális irányban fejleszteni, hatékonyabban üzemeltetni. Az „ipar 3.0-ás” szakértői rendszerek jelentik e folyamat kiindulási pontját, ilyenek például a termelésirányítási (MES) rendszerek, az energiamenedzsment rendszerek (EMES), a karbantartás menedzsment (CMMS), a felügyeleti (SCADA) rendszerek, a programozható logikai vezérlők (PLC) és a gyártási finomtervezők (APS).

Az ezekben keletkező adatokból és információkból meg lehet határozni, hogy hogyan avatkozzunk be a termelésbe úgy, hogy a leállásokat, váratlan hibákat, és a selejtek gyártását elkerüljük.

Milyen úton induljanak el a vállalatok?

Ahhoz, hogy a magyar gyártóvállalatok megérkezzenek az ipar 4.0-ás világba, az első és legfontosabb alapfeltétel a menedzsment elköteleződése. Fontos, hogy legyen megállapodás arról házon belül, hogy a folyamatot végig kell csinálni - véli Gém Péter. A piaci tapasztalatok szerint azok a hazai gyártók, akik nagy nemzetközi cégek beszállítói láncában szerepelnek, vagy ebbe a szegmensbe tartanak, előbb vagy utóbb rákényszerülnek a változásra.

Egy jól kivitelezett és megtervezett pilot-projekt során érdemes meghatározni, hogy milyen célok elérése lenne a legfontosabb az adott cég számára, hol lelhetők fel a konkrét beavatkozási pontok, és milyen apró, de fontos lépésekkel lehet haladni, ami nem forgatja fel fenekestül az egész cég működését.

Ha erre az útra rálépnek a cégek, az az örök tanulás és fejlődés útja lesz, és ezzel hatalmasat tudnak nyerni a folyamat végén és a folyamat közben is.

A Szent Grálnak tekintett, úgynevezett teljes eszközhatékonyság (OEE-érték) pedig folyamatosan emelkedni fog.

A Szent Grál: OEE

A gyártóvállalatok működésében az egyik legfontosabb hatékonysági mérőszám az úgynevezett teljes eszközhatékonyság (Overall Equipment Effectiveness, OEE), amely a minőségi-, a rendelkezésre állási- és a teljesítménymutató szorzata. E három tényező mindegyikénél azonosíthatók a beavatkozási pontok, melyeken tovább javítható a teljes eszközhatékonyság:

A gyártási minőséget javíthatja, ha egy kameraszenzor megoldás ellenőrzi a szalagon futó termékeket. Például egy fröccsöntőgépben előállított selejtes terméket már azelőtt ki tud szűrni a kameraszenzor, mielőtt még további munkálatokat hajtanának végre rajta.

Ezzel máris megspórolja a cég a selejt további megmunkálására jutó extra költségeket

– magyarázza Gém Péter.

A rendelkezésre állást, a gépek teljesítményét javítja, ha a nem kívánt leállásokat a gépekből érkező adatok alapján időben előre jelzi a rendszer, a karbantartásokat a gyártáshoz igazított, optimalizált rendszerben kezelik. Akár a 10-20 éves gépek is felokosíthatók, felszerelhetők olyan érzékelőkkel, amelyek real time információkat adnak, és amelyek alapján megfelelő üzleti döntéseket lehet hozni.

Kiberbiztonság és rugalmasság

Egy olyan folyamatosan változó világban élünk, amelyben mindig és folyamatosan reagálni kell a külső hatásokra.

"Ha a beszállítói láncban kiesik egy tier 1-es beszállító, mert például egy zsarolóvírussal megtámadták, és emiatt huzamosabb időre leáll, kulcsfontosságú kérdés lesz, hogy mennyi idő alatt lehet átállással pótolni a kieső termelését. Ilyen eset pedig nem is olyan régen előfordult az életben" – villant fel egy példát a szakember.

Tudunk olyan esetről is, amikor az egyik külföldi szállodalánc egyik hotelében egy felhasználó egy fertőzött tablettel jelentkezett be a szálloda publikus WiFi-hálózatára, és ezzel egy olyan kártékony malware-t szabadított el a rendszerben, amely miatt az épület fűtését szabályozó termosztátokat nem tudták 38 fok alá állítani.

A rendszerek kibervédelme és biztonságos kialakítása rendkívül fontos az ipar 4.0-ás fejlesztéseknél. A 4iG ipar 4.0-ás „4iOP” digitalizációs platformját úgy alakították ki, hogy a termelési rendszerek és a szoftverrendszer rendkívül biztonságosan, egymástól megfelelően különválasztva működjenek, és a társaság kiberbiztonsági támogatást is nyújt igény esetén a vállalatoknak.

4iOP – a 4iG ipar 4.0-ás platformja



A 4iOP egy ipari digitalizációs platform, ez a keretrendszer a gyártás minden szintjére tud általában nem „dobozos”, hanem egyedi igényekre szabott megoldásokat kínálni. Az elemző és előrejelző funkciókkal kiegészített platformon keresztül a 4iG ügyfelei, tehát közép- és nagyvállalatok többek között, automatizálhatják a gyártási folyamataikat, hatékonyságot növelhetnek, önálló tanulásra alkalmas gépi intelligencia segítségével analízist készíthetnek, folyamatokat, nem kívánt leállást, vagy meghibásodást jelezhetnek előre.



4iOP MCO termelőcella-optimalizáló rendszer – A már említett teljes eszközhatékonyság (Overall Equipment Effectiveness, OEE) számításához szükséges mérőszámokat a legtöbb vállalatnál még részben vagy egészben kézzel gyűjtik és dolgozzák fel, ennek megbízhatósága pedig legalábbis kérdéses. Az MCO ezt az adatgyűjtést automatizálja. A megfelelő részletességgel gyűjtött adatokból a gépi tanulási modul segítségével a rendszer megtanulhatja előre jelezni a különböző leállásokat és azok okát. Ennek révén tervezhetővé válnak a szükséges megelőző beavatkozások, segítve az eredeti célt, a termelésre fordított idő maximalizálását.



4iOP energiamenedzsment rendszer - A gyártással foglalkozó vállalatok számára az egyik legnagyobb költség az energia, amelynél fontos szempont a jól tervezett fogyasztás. A fejlesztés alatt álló rendszer segítségével feltérképezhetők a felesleges energiafelhasználási pontok, majd a beavatkozás után az intézkedések eredménye is nyomon követhetővé válik. Ebben a modulban is szerepet kap a gépi tanulás, amely révén előre jelezhetővé válik például az energiafogyasztás. Így az üzemeltetés megelőzheti az energiacsúcsokból adódó problémákat, a vállalat pedig tisztább képet kaphat az egyes termékekre jutó energiaköltségekről.



4iOP Kameraszenzoros rendszer - Olyan előrejelző rendszer, amely a 4iG gépi tanulást alkalmazó 4iOP szoftverén alapul. A kamera és intelligens, önmagától tanulni képes szoftver összehangolt munkája során a rendszer képes tárgyakat látni, érzékelni, azonosítani, osztályba sorolni; majd az egyes osztályokba tartozó tárgyak kívánt jellemzőit (metaadatait) felismerni, akár meg is számlálni, - pl., hogy hány darab van egy képen -, és egy adatbázisban eltárolni.



4iOP Üzleti Döntéstámogató Rendszer



Üzleti döntések előkészítéséhez kínál specializált előrejelzéseket. Ahelyett, hogy emberi becslésekre hagyatkoznának, a gépi tanulásra lehet alapozni a következő negyedévre szükséges raktárkészleteket vagy akár az értékesítés megtervezését.

A címlapkép forrása: Getty Images.