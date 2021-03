Újabb Short Squeeze a láthatáron? - Melyik részvény lesz a következő Gamestop?

Gabriel Plotkin az egyik legügyesebb portfolió menedzser a hedge fundok világában. Kiválóan ismeri a kiskereskedelemben lévő vállalatokat, egy időben a bankkártya tranzakciók adatbázisa alapján épített fel modelleket, amelyek viszonylag pontosan jelezték előre egyes cégek bevételeit. Hosszú évekig dolgozott az azóta megszűnt SAC Capital-nál, amely az amerikai értékpapírfelügyelet, az SEC szerint a bennfentes kereskedelem melegágya volt, miközben dollármilliárdokat keresett befektetőinek és vezetőjének a hírhedt Steve Cohen-nek. Több ottani elemző és portfólió menedzser ellen vádat is emeltek, és annak ellenére, hogy a fehérgalléros bűnözők sokszor el tudják kerülni a börtönt, van köztük olyan, aki a mai napig is a hűvösön van. Plotkin is részese volt az egyik kétes ügynek, amely alapján az ügyészség hasztalan próbálta meg becserkészni a nagyvadat, azaz magát Cohen-t. A Dell egyik előre nem látható, de az SAC egyik elemzője által beszerzett bennfentes információja révén idejekorán megkapott gyorsjelentése neki is segített, hogy csökkentse a részvényekben lévő kitettségét, elkerülve a veszteségek egy részét. Plotkin érintettsége az FBI szerint bizonyított, hiszen megkapta az erről szóló email-t, sőt még reagált is rá. Ennek ellenére nem hogy a börtönt, de még a vádemelést is megúszta.

Steve Cohen az SAC egykori tulajdonosa Larry Fink, a Blackrock vezetőjének társaságában. Kép forrása: Bloomberg.

Az SAC hatóságok által kikényszerített bezárása után sem kellett azon gondolkodnia, hogy miből veszi meg majd a párizsit a Wal-Martban, hiszen elindította saját Hedge Fund-ját, a Melvin Capital-t, amelynek egyik első befektetője maga Steve Cohen volt. Bár a hedge fundok alulteljesítették a piacot, Plotkin cége szárnyalt, gyakran a díjak levonása után is bőven 30% felett teljesített egy évben. Persze sokan mondták, hogy ilyen jó eredményeket bennfentes információk nélkül nem lehet elérni, és Cohen befektetési is azt súgta, hogy igyekeznek biztosra menni. Ám soha nem indítottak ellenük eljárást, és egészen 2021 januárig nem kerültek komoly kihívás elé, amikor is egy olyan ellenféllel találta szembe magukat, amire talán soha nem gondoltak volna.

Az SAC és Cohen történetéből egy hat évadot is megélt, közepesre sikerült TV sorozat is készült Milliárdok Nyomában (Billions) címmel, amelyet a magyar nézők is láthatnak az HBO-n. A pálmát itt nem is a Cohen-t kimondatlanul alakító Damien Lewis-t, hanem a főügyészt játszó Paul Giamatti karaktere vitte el. A témában mégis toronymagasan a legjobb alkotás a Tőzsdecápák (Wall Street), amelyben Oliver Stone és a forgatókönyv elkészítésében segítséget nyújtó Stanley Weiser évtizedekre látta előre, hogy mi fog történni a részvénypiacokon. A gátlástalan, bennfentes információkra utazó, de a nyolcvanas évekre jellemző leveraged buyout, azaz jórészt külső finanszírozásból történő felvásárlásokra is specializálódó spekulánst Michael Douglas elképesztő erővel és zsenialitással alakította. Ezért még a hőn vágyott Oscar-díjat is elnyerte 1988-ban. Érdekesség, hogy 2015-ben az egyik napon ő szólaltatta meg a New York Stock Exchange zárást jelző csengőjét, hogy az egyik 16 év felett fogyaszthatatlan szuperhős filmet.