Itt a chiphiány újabb áldozta: felfüggeszti a gyártást a Nio

A cég közölte, hogy hétfőtől fogja felfüggeszteni a gyártást, emellett pedig visszavágta az első negyedéves értékesítési célját a korábbi 20-20,5 ezer darabról 19,5 ezer darabra.

A Nio már a sokadik áldozata a globális chiphiánynak, a Ford nemrég közölte, hogy két üzemében is törölt műszakokat és figyelmeztetett, hogy 2,5 milliárd dolláros ütést szenvedhet el profitsoron a chiphiány miatt, de a General Motors is hasonlóról számolt be, a cég 2 milliárd dolláros profitcsökkenéssel számol.

A Nio árfolyam a piacnyitás előtti kereskedésben 1,5 százalékos pluszban van, míg idén 22,2 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images